Acusan al Ayuntamiento de Oaxaca por apropiación de calle pública para construir plaza comercial

Vecinos de la Colonia Reforma denuncian que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez está apoyando a Fibra Danhos en la apropiación ilegal de la Privada de las Rosas para un centro comercial, realizando avalúos para vender la vía pública.

El Colectivo Vecinal de la Colonia Reforma en Oaxaca de Juárez ha denunciado que el Ayuntamiento municipal está llevando a cabo avalúos para vender, concesionar o permutar la calle pública Privada de las Rosas al corporativo Fibra Danhos , que construye un centro comercial en la zona.

Los vecinos calificaron como una burla las declaraciones del presidente municipal, pues la vialidad ya fue excavada a más de 20 metros de profundidad para integrarla al estacionamiento subterráneo privado del proyecto comercial. Esta acción, según el colectivo, constituye una apropiación ilegal de un espacio público que pertenece al patrimonio del pueblo de Oaxaca y no a un corporativo millonario.

La Privada de las Rosas, una calle pública de la colonia Reforma, fue desaparecida físicamente luego de que la empresa excavó sobre ella a más de 20 metros de profundidad con el objetivo de integrar al estacionamiento subterráneo y privado de lo que será el centro comercial. El colectivo señaló que el Ayuntamiento no está vigilando la legalidad, sino que opera como agente inmobiliario de Fibra Danhos, y que las campañas de desprestigio en redes sociales no cambian el hecho de que la Privada de las Rosas es patrimonio del pueblo de Oaxaca y no de un corporativo millonario.

Desde diciembre de 2025, los residentes han denunciado formalmente la invasión de sus espacios sin obtener respuesta de las autoridades. El Ayuntamiento permitió la instalación de muros de lámina que ocultaron los abusos de la constructora.

Ante la falta de acción, el pasado 16 de mayo de 2026, los vecinos retiraron parte del cercado y descubrieron una escena de devastación: la calle había sido destruida, afectando el suelo local y la microcuenca, y se identificaron cimientos de propiedad privada asentados sobre suelo de orden público. La denuncia también incluye la omisión y presunta complicidad de las autoridades municipales y estatales.

El colectivo exige que se detenga la construcción y se restituya la calle a su condición original. Además, advierten que esta acción sienta un precedente peligroso para la privatización de espacios públicos en la ciudad. La comunidad espera que las instancias federales intervengan para frenar lo que consideran un acto de corrupción y abuso de poder. La situación ha generado indignación entre los vecinos, quienes han organizado marchas y recogido firmas para presionar a las autoridades.

El colectivo ha documentado cada etapa de la invasión, desde la instalación de los muros hasta la excavación, y ha presentado pruebas ante la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, Fibra Danhos continúa con los trabajos de construcción, amparado en la falta de acción del Ayuntamiento. Los residentes temen que, si no se detiene el proyecto, la calle se pierda de forma permanente, y que otras vialidades públicas corran la misma suerte.

La lucha de la Colonia Reforma se ha convertido en un símbolo de la defensa del espacio público frente a los intereses corporativos, y ha recibido apoyo de otras organizaciones civiles y de la ciudadanía en general





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