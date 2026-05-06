Aczino reflexiona sobre la cultura urbana y la responsabilidad social en México

El freestyler Aczino, en una entrevista con Brozo, habla sobre su trayectoria en la cultura urbana y la necesidad de un cambio social en México, destacando la importancia de la ética y la empatía en la construcción de un país mejor.

En una reciente entrevista concedida al icónico payaso Brozo, el tenebrozo, el reconocido freestyler Aczino , cuyo nombre real es Mauricio Hernández González, compartió su perspectiva sobre la vida, la cultura urbana y la situación política de México .

Originario de Ciudad Netzahualcóyotl, Aczino explicó que su arte es una expresión de su experiencia desde la infancia, inmerso en un mundo de graffiti, skate, break dance y música alternativa. Desde los ocho años, comenzó a practicar graffiti, a los doce se adentró en el skate y a los trece descubrió el rap, lo que lo llevó a cuestionar su entorno y a desarrollar una voz crítica.

Durante la conversación, Brozo le preguntó sobre su objetivo y su relación con los problemas del país. Aczino respondió que todos, desde el gobierno hasta la sociedad, tienen una responsabilidad en la construcción de un México mejor. Criticó la mentalidad de aprovecharse de las situaciones, algo común en su natal Neza, y reflexionó sobre la necesidad de que cada individuo aporte su granito de arena.

Señaló que, aunque la ley a menudo se manipula para beneficio de unos pocos, la población es la que siempre paga las consecuencias de las malas decisiones políticas y económicas. Aczino destacó la importancia de la ética, la empatía y el interés colectivo para generar un cambio real, argumentando que una comunidad consciente y comprometida puede exigir mejores condiciones y respetar a los demás.

Concluyó que el verdadero cambio comienza en uno mismo, y que solo así se puede influir en el mundo que nos rodea. Sus palabras reflejan una profunda comprensión de los desafíos sociales y una llamada a la acción cívica





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