Ada Azul denuncia atropellamiento mortal de perra Negrita en Xalapa

La perra Negrita falleció tras ser atropellada en Xalapa. La activista Ada Azul exige identificar al conductor que huyó del cruce con la calle 20 de Mayo.

La perra identificada como " Negrita" perdió la vida tras sufrir un atropellamiento en las calles de la colonia Porvenir, ubicada en la ciudad de Xalapa. Este incidente trágico ha generado una fuerte reacción en la comunidad local, donde ciudadanos han solicitado activamente apoyo para determinar la identidad del presunto responsable del siniesto vial.

Denuncia pública y fuga del conductor

La activista animalista Ada Azul hizo llegar al público general el caso a través de una publicación en Facebook, la cual incluía un video que mostraba el cuerpo sin vida de la perra. En su mensaje, Azul acusó al conductor de haber continuado su camino sin prestar asistencia después de impactar al animal. Según los señalamientos difundidos en redes sociales, el presunto responsable se retiró inmediatamente del lugar tras el atropellamiento.

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Detalle de las vías del incidente

El hecho ocurrió específicamente sobre la calle 20 de Mayo, casi en el cruce con la calle 4, donde la canina quedó gravemente lesionada. Personas que transitaban por la zona se percataron de lo sucedido y solicitaron ayuda para atender a la perrita. Sin embargo, cuando Ada Azul llegó para brindar su apoyo, Negrita ya había fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas.

Identificación del vehículo involucrado

De acuerdo con la información compartida, el vehículo era conducido presuntamente por el hijo de un comerciante de la zona. Ada Azul pidió a quienes hayan presenciado el atropellamiento o cuenten con información sobre el vehículo y su conductor que aporten datos para esclarecer lo ocurrido. La activista también mencionó la intención de presentar la denuncia correspondiente una vez se disponga de los datos necesarios.

Riesgos diarios para animales callejeros

La activista aprovechó la ocasión para visibilizar los riesgos que enfrentan diariamente los animales en situación de calle. Estos animales están expuestos no solo al abandono, sino también a agresiones, maltrato y atropellamientos. Ada Azul hizo un llamado a la población para contribuir al cuidado de los animales sin hogar mediante acciones como proporcionarles agua y alimento.

Llamado a la ciudadanía y respeto

Finalmente, la campaña de Ada Azul incluyó un llamado respetuoso para evitar cualquier forma de violencia contra los animales. Se instó a la población a respetar la integridad de estas mascotas y a colaborar en la identificación del conductor que huyó del cruce con la calle 20 de Mayo. La búsqueda de justicia para Negrita continúa pendiente de la colaboración ciudadana.