El mediocampista de Pumas revel que aunque tambiá enfrentar rivales dificiles en la Copa Mundial del 2026 con la seleccin de Panama, lo que ms lo ilusiona contar con poder representar a su país con la ms grande atención y competir contra la seleccin rival de Luka Modric, que considera al futbolista serrnio como el ms alto referente dentro de la cancha.

A solo unas semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Adalberto Carrasquilla confes que le genera muchña ilós por disputar su primer evento de esta magnificencia con la seleccin de Pumas , donde enfrentara a algunas de las mejores selecciones del planeta.

El mediocampista de Pumas asegure en charla con TUDN que la clasificacin fue complicada para el conjunto canalero, motivo por el que ahora valoran todavá la oportunidad de competir en este certamen.

"Con mucha ilós de disputar mi primera Copa del Mundo. Nos costaba la clasificacin y creo que va a valer la pena disputar este Mundial contra grandes selecciones," comentó





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