Adam Driver narra el desarrollo de la película cancelada de Ben Solo con Steven Soderbergh, detallando la oposición de Disney y la decepción tras años de trabajo.

Adam Driver reveló los pormenores del desarrollo y posterior cancelación de una película independiente centrada en el personaje de Ben Solo, creada en colaboración con el director Steven Soderbergh. El actor explicó durante una entrevista en el pódcast 'Talk Easy', conducido por Sam Fragoso, que el proyecto enfrentó obstáculos significativos a pesar del entusiasmo inicial del equipo creativo. La propuesta, que buscaba explorar los eventos posteriores a la historia de 'El ascenso de Skywalker', finalmente no vio la luz debido a la decisión de la gerencia de Disney.

El inicio del desarrollo y la confianza inicial

La participación de Driver en el universo creado por George Lucas comenzó con la trilogía de precuelas y continuó con 'El ascenso de Skywalker' en 2019. A pesar de que su trayectoria cinematográfica en la saga parecía haber concluido, el actor mantenía la creencia de que existían posibilidades para desarrollar su propia narrativa. Driver manifestó su interés por retomar el papel desde 2021, siempre y cuando pudiera encontrar una historia convincente y un director con la visión adecuada para materializarla.

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La oportunidad comenzó a tomar forma cuando Kathleen Kennedy, entonces presidenta de Lucasfilm, respaldó la posibilidad de desarrollar una nueva producción. Driver contactó directamente a Steven Soderbergh, director conocido por trabajos como 'Adam Driver como Kylo Ren en Star Wars: Los últimos Jedi', para invitarlo a colaborar. El equipo creativo dedicó aproximadamente dos años y medio al desarrollo de la película sin recibir una remuneración por ese trabajo inicial. Según el actor, Kennedy les había transmitido tanta confianza en la aprobación del proyecto que al principio no consideraron necesario resolver las cuestiones económicas pendientes.

Driver explicó que Kennedy les había comunicado que el proyecto tenía viabilidad interna, una afirmación que les permitió continuar desarrollando la propuesta con la confianza de que recibiría autorización oficial. La única razón por la que trabajaban gratis era porque les encantaba la idea, cómo querían hacerla y porque el actor amaba profundamente a ese personaje. Las negociaciones económicas quedaron para una etapa posterior, pues su principal interés consistía en encontrar una manera de realizar la película que deseaban con la mayor libertad creativa posible.

La oposición de Disney y la cancelación oficial

El equipo incluso estudió alternativas para reducir los costos de producción y conservar mayor autonomía artística durante el desarrollo. La guionista y colaboradora habitual de Soderbergh también participó activamente en la construcción de la historia, contribuyendo a la estructura narrativa propuesta. El director confirmó anteriormente que los tres habían trabajado intensamente y reconoció su clara decepción cuando descubrieron que el proyecto no continuaría hacia la fase de producción.

La existencia de este proyecto, titulado internamente como 'The Hunt for Ben Solo', fue revelada originalmente por Driver en octubre de 2025 durante una entrevista. La película estaba concebida como una historia independiente, ambientada después de los eventos de 'El ascenso de Skywalker' y pretendía explorar acontecimientos posteriores al desenlace del personaje, ofreciendo una perspectiva diferente sobre su trayectoria. Kathleen Kennedy, Dave Filoni y Carrie Beck conocieron el argumento y consideraron que podía funcionar dentro de la franquicia con ciertos ajustes.

No obstante, cuando la producción fue presentada a Bob Iger y Alan Bergman, altos ejecutivos de Disney, recibió una respuesta negativa que terminó por detener su desarrollo por completo. Driver explicó que, aunque Lucasfilm y el equipo creativo inmediato entendieron completamente su perspectiva y por qué querían hacer la película, la dirección corporativa no compartió esa visión. Esta discrepancia marcó el fin de una colaboración que había generado grandes expectativas entre los fans y el equipo artístico.

Consecuencias y futuro del personaje en Star Wars

La decepción continuó meses después, cuando en noviembre Driver calificó la cancelación como una decisión que le parecía difícil de asimilar, sobre todo por la oportunidad perdida de trabajar con un director como Steven Soderbergh. El actor también aclaró que no conocía otras razones específicas para el rechazo y que prefería evitar especulaciones sobre las intenciones reales de los responsables de Disney respecto al destino del proyecto. Su enfoque se mantuvo en el respeto a la decisión corporativa sin entrar en detalles no confirmados.

La posibilidad de traer de vuelta al personaje no depende exclusivamente de esa producción cinematográfica cancelada. La franquicia ha desarrollado historias situadas en diferentes periodos de su cronología, mediante películas, series, animaciones y otros formatos de entretenimiento. Por ahora, Lucasfilm no ha anunciado un proyecto oficial que contemple el regreso de Ben Solo ni una nueva participación de Driver en el universo expandido de la saga.

El propio actor mostró pocas esperanzas sobre el futuro de su película durante una entrevista con 'The Rich Eisen Show', publicada a principios de noviembre. Driver reconoció que la respuesta de los seguidores había sido extraordinaria, pero consideró que el momento de recuperar el proyecto había pasado definitivamente. Aunque expresó que Disney podría reconsiderar su decisión si así lo deseara, no hubo señales de cambio en las intenciones actuales de la compañía.

Después del estreno de películas recientes, como la dirigida por Shawn Levy, la franquicia presentará una nueva aventura independiente ambientada aproximadamente cinco años después de 'El ascenso de Skywalker'. Este enfoque en nuevas historias y personajes sugiere que, por el momento, la atención de la productora se dirige hacia otras áreas del universo de Star Wars, dejando sin materializar el proyecto que Adam Driver y Steven Soderbergh desarrollaron durante más de dos años.