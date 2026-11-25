Adam Driver acepta unirse al Universo Cinematográfico de Marvel tras rechazos previos. El actor reveló que un juego de niños con su primo lo inspiró para interpretar a Nathaniel Milbury.

El reconocido actor Adam Driver ha confirmado oficialmente su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel. Este anuncio llega después de que el intérprete mantuviera una postura de distancia frente a la franquicia durante años, a pesar de su estatus mundial como Kylo Ren en la saga Star Wars. La decisión final de participar en la nueva producción de Marvel Studios se fundamentó en factores creativos clave y un profundo vínculo personal con la historia de los mutantes.

El recuerdo de infancia con su primo Tony

Driver explicó que su aceptación de la oferta surgió de una tradición familiar de su niñez. Mientras él soñaba con ser Wolverine, su primo Tony interpretaba a Dientes de Sable. Esta dinámica de juego incluía la creación de disfraces caseros, donde Tony utilizaba guantes amarillos de goma y palillos para simular las garras y colmillos del villano. Driver adoptaba la identidad del mutante canino, alimentado por su pasión por los cómics y la serie animada de los años noventa.

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Convicción de Kevin Feige y el guion novel

La propuesta definitiva para Driver incluyó la participación directa de Kevin Feige como productor ejecutivo. El actor resaltó que la calidad del guion, descrita como muy interesante, fue un factor determinante para superar sus dudas iniciales. La combinación de la visión creativa de Feige y la solidez narrativa del proyecto convencieron a Driver de que el momento era propicio para asumir un rol en el estudio de Marvel.

Revelación del villano Nathaniel Milbury

En la conferencia D23 celebrada en agosto de 2026, Marvel dio a conocer que Driver interpretará a Nathaniel Milbury. Este personaje está estrechamente vinculado al villano Mister Sinister, un científico obsesionado con la genética y la evolución de los mutantes. Milbury posee habilidades como la manipulación de material genético, la regeneración y otros poderes derivados de sus experimentos, siendo especialmente conocido por su obsesión con Cíclope y Jean Grey.

Impacto en la próxima etapa de Marvel

La nueva película, bajo la dirección de Jake Schreier, buscará integrar a los mutantes en una nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel. El estreno está programado para el 5 de mayo de 2028. Driver asume esta responsabilidad con la experiencia adquirida como Kylo Ren, demostrando capacidad para representar antagonistas atormentados y personajes complejos en producciones dramáticas.