México lanza AdaptamX 1.0 en la COP31 con 40 medidas, pero GFLAC advierte que solo 9.65% del presupuesto se destina a adaptación para 2027.

La delegación de México llevó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( COP31) celebrada en Antalya, Turquía, el anuncio oficial de su primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominada ADAPTAMX 1.0. Este instrumento estratégico establece un marco de acción con 40 medidas específicas diseñadas para mitigar los efectos de sequías severas y lluvias torrenciales, fenómenos que amenazan tanto a la población civil como a los ecosistemas naturales del país. La presentación busca integrar la planeación de riesgos en las decisiones presupuestarias y territoriales de las autoridades federales, estatales y municipales.

Detalles del Marco Normativo ADAPTAMX

La creación de esta política representa un hito institucional desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El proceso de elaboración incluyó la consulta y participación activa de diversos actores sociales, incluyendo gobiernos locales, comunidades, el sector académico, organizaciones de la sociedad civil y los sectores productivos nacionales. La estrategia se enfoca inicialmente en dos peligros climáticos relacionados con el agua, priorizando la gestión de riesgos hídricos extremos.

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Los 40 programas contenidos en ADAPTAMX 1.0 se distribuyen equilibradamente en seis ejes estratégicos fundamentales. Estos ejes abarcan la población y el territorio, los sistemas productivos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la gestión integrada del agua, la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible, así como la seguridad nacional frente al cambio climático. El gobierno federal ha indicado que esta normativa tendrá una vigencia oficial hasta el año 2035.

Herramientas Tecnológicas y Proyecciones

Para orientar la ejecución práctica de estas medidas, la política contempla dos herramientas digitales clave. La primera es la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, un sistema que permite a ciudadanos y autoridades consultar información detallada sobre amenazas presentes y futuras bajo distintos escenarios de calentamiento global. La segunda es la Ruta para la Adaptación, un protocolo diseñado para identificar soluciones específicas basadas en los riesgos, sectores económicos y territorios definidos.

Las proyecciones económicas para justificar la urgencia de estas medidas son alarmantes. José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, reveló que los daños financieros causados por fenómenos hidrometeorológicos en México ascendieron a 7,200 millones de dólares entre los años 2018 y 2023. Adicionalmente, se estima que las pérdidas acumuladas hacia finales de este siglo podrían alcanzar hasta nueve veces el Producto Interno Bruto (PIB) de México correspondiente al año 2024.

Críticas sobre la Viabilidad Financiera

A pesar del lanzamiento oficial, expertos advierten sobre la insuficiencia de los recursos actuales para cumplir los objetivos establecidos. Sandra Guzmán, fundadora y directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), reconoció la importancia de presentar ADAPTAMX 1.0 en la COP31, pero insistió en que la estrategia carece de una ruta financiera clara que garantice su implementación real. Guzmán señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, aprobado por la Cámara de Diputados a partir de una propuesta de la Secretaría de Hacienda, destina recursos desproporcionados.

Según datos presentados por GFLAC, solo el 9.65% de los recursos totales para cambio climático en el presupuesto federal de 2027 se asigna específicamente a acciones de adaptación. Esta cifra equivale aproximadamente a 15,446 millones de pesos mexicanos. Guzmán afirmó que esta asignación es insuficiente para ejecutar las 40 medidas propuestas y que es necesario asegurar el financiamiento adecuado para que la política no se quede en un documento teórico sin impacto tangible en la resiliencia nacional.

Discrepancias en la Inversión Subnacional

La crítica al financiamiento se amplía al observar el comportamiento de los gobiernos estatales durante el año 2025. De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional 2026 elaborado por la misma organización, las 32 entidades federativas destinaron conjuntamente 113,600 millones de pesos a actividades intensivas en carbono. En contraste, solo se asignaron 33,300 millones de pesos para actividades sostenibles y de adaptación.

Esta disparidad financiera indica que por cada peso invertido en actividades sostenibles, los gobiernos estatales asignaron 3.4 pesos a prácticas que aumentan la intensidad de carbono. Samaniego Leyva admitió que el reto inmediato consiste en articular las capacidades de la Federación, los estados y los municipios. La prioridad ahora es traducir las prioridades nacionales en acciones presupuestarias pertinentes para cada región, superando la barrera que separa la planificación teórica de la ejecución práctica en el territorio mexicano.