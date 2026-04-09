Adidas Revive los Icónicos F50 Tunit: Un Homenaje a la Película 'Gol'

Adidas relanza los emblemáticos botines F50 Tunit, inspirados en la película 'Gol'. Con tecnología de vanguardia y el diseño clásico que los hizo famosos, estos botines combinan nostalgia y rendimiento para los futbolistas modernos.

Si hay una película que prácticamente cualquier aficionado al fútbol , al menos en México, ha visto, es Gol . El filme, protagonizado por Kuno Becker , se convirtió en un ícono cultural, y ahora adidas ha presentado un emotivo guiño con el relanzamiento de los emblemáticos botines F50 Tunit . Estos botines marcaron una época dorada en el fútbol y ahora, para la alegría de muchos, están nuevamente a la venta.

\Santiago Muñez, el personaje principal de la saga cinematográfica, utilizó los F50 en varias escenas de la segunda parte de la película, convirtiéndolos en un símbolo asociado a su ascenso en el mundo del fútbol. La marca alemana adidas, consciente de este legado y adaptándose a las exigencias actuales del deporte de alto rendimiento, ha reeditado estos botines. La nueva versión incorpora la tecnología más avanzada, manteniendo, sin embargo, el diseño que los catapultó a la fama y los convirtió en un objeto de deseo para los futbolistas de todo el mundo. La combinación de tradición y innovación es el sello distintivo de esta reedición, prometiendo rendimiento de élite y un estilo inconfundible.\¿Cuánto cuestan los F50 Tunit? Aunque el sitio oficial de adidas en México aún no ha puesto a la venta el par, los aficionados pueden adquirirlos en la página de Estados Unidos a partir del miércoles 8 de abril a las 20:00 horas (hora del centro de México). El precio de lanzamiento es de 270 dólares, lo que equivale a más de 4,700 pesos mexicanos. Estos botines destacan por su vibrante combinación de colores: amarillo y verde brillante, complementados con detalles en aguamarina. Además, presentan una lengüeta que cubre los cordones, realzada con el clásico emblema de los F50, un diseño que marcó tendencia entre 2005 y 2007, en la primera década del siglo XXI. Los nuevos F50 Tunit incorporan la tecnología Fibertouch en la parte superior, garantizando un ajuste óptimo y una sensación de comodidad. La suela Sprintframe, por su parte, incluye detalles de Sprintweb, que proporciona una textura 3D de alta definición para un mejor contacto con el balón, especialmente al regatear a gran velocidad. La lengüeta adaptable y ligera tipo túnel asegura un ajuste ceñido, manteniendo los pies seguros incluso durante los partidos más intensos. Los amantes de la película Gol y los coleccionistas de calzado deportivo tienen una excelente oportunidad para adquirir estos botines, diseñados para usarse tanto en césped natural como en ciertas superficies de césped sintético. Representan una fusión perfecta de nostalgia y rendimiento, permitiendo a los futbolistas sentirse conectados con la historia del deporte mientras disfrutan de la última tecnología





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