Adidas se impulsa en Bolsa tras récords históricos en el Maratón de Londres

Las acciones de Adidas suben casi un 2% después de que Sabastian Sawe y Tigst Assefa batan récords en el Maratón de Londres, con Sawe convirtiéndose en el primer corredor en completar un maratón oficial en menos de dos horas.

Las acciones de Adidas experimentaron un inicio de sesión positivo este lunes en la Bolsa de Fráncfort, con un aumento de casi el 2%. Este repunte se atribuye directamente al logro histórico conseguido por dos atletas patrocinados por la marca alemana de material deportivo en el maratón de Londres.

Ambos corredores, Sabastian Sawe y Tigst Assefa, rompieron barreras consideradas inalcanzables, estableciendo nuevos récords mundiales y marcando un hito en la historia del atletismo. El domingo, Sabastian Sawe, atleta keniano, cruzó la línea de meta con un tiempo impresionante de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer ser humano en completar un maratón oficial en menos de dos horas.

Esta hazaña supera con creces las expectativas y consolida a Sawe como una figura emblemática en el mundo del running. Poco después, el etíope Yomif Kejelcha también logró superar la barrera de las dos horas, finalizando la carrera con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 41 segundos, demostrando un nivel de rendimiento excepcional y reafirmando el dominio africano en las pruebas de larga distancia.

Es importante recordar que en octubre de 2019, el corredor keniano Eliud Kipchoge había logrado un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 40 segundos en Viena, durante el evento 'INEOS 1:59 Challenge'. Sin embargo, este registro no fue reconocido oficialmente por World Athletics debido a las condiciones especiales de la prueba, incluyendo la asistencia de 'liebres' que se alternaban para mantener el ritmo y la entrega de bebidas en puntos no convencionales de avituallamiento.

La validación del tiempo de Sawe, por lo tanto, representa un logro aún más significativo, ya que se obtuvo en una competición oficial con todas las reglas y regulaciones cumplidas. Paralelamente, Tigst Assefa, atleta etíope, también protagonizó una actuación sobresaliente en el maratón de Londres. Assefa se alzó con la victoria femenina con una marca de 2 horas, 15 minutos y 40 segundos, superando el récord mundial en una prueba exclusivamente femenina por un margen de diez segundos.

Aunque su tiempo no supera la plusmarca mundial en carrera mixta, que ostenta la keniana Ruth Chepngetich desde el maratón de Chicago de 2024, el logro de Assefa es igualmente impresionante y demuestra el creciente nivel de las corredoras de élite. Adidas celebró efusivamente el éxito de sus atletas, destacando que tanto Sawe como Assefa y Kejelcha lucieron las innovadoras zapatillas 'Adizero Adios Pro Evo 3' durante la competición.

La empresa alemana enfatizó la estrecha colaboración entre su equipo de innovación y los atletas para desarrollar una gama de productos de alto rendimiento que les brindaran el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Además de las zapatillas, los atletas utilizaron prendas de vestir diseñadas específicamente para optimizar su rendimiento, incluyendo los pantalones cortos Techfit+ Endurance y la camiseta sin mangas Climacool+ para Sawe y Assefa, y el traje Techfit+ Endurance para Kejelcha.

Patrick Nava, director general de Adidas Running, expresó el orgullo de la compañía por los logros históricos de Sawe y Assefa, calificándolos como los mejores tiempos jamás registrados en un maratón. El impacto de estos logros se extendió rápidamente al mercado financiero, impulsando las acciones de Adidas en la Bolsa de Fráncfort.

En la apertura de la sesión, las acciones subieron hasta un 1.90%, reflejando la confianza de los inversores en la marca y su capacidad para asociarse con atletas de alto rendimiento. Sin embargo, a pesar de este repunte inicial, la cotización de Adidas acumula una caída del 17 por ciento en lo que va del año.

La empresa germana tiene previsto publicar sus resultados del primer trimestre de 2026 este miércoles, lo que podría proporcionar una visión más clara de su situación financiera y sus perspectivas de futuro. El éxito en Londres no solo representa un triunfo deportivo para Adidas, sino también una oportunidad para fortalecer su imagen de marca y consolidar su posición como líder en la industria del material deportivo.

La innovación continua y la colaboración con atletas de élite son elementos clave de la estrategia de Adidas para mantener su competitividad en un mercado cada vez más exigente. El maratón de Londres ha demostrado ser un escenario propicio para romper récords y superar límites, y Adidas se ha posicionado como un actor fundamental en este evento histórico.

La combinación de talento atlético, tecnología de vanguardia y un compromiso con la excelencia ha permitido a la marca alemana alcanzar nuevas alturas en el mundo del running





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