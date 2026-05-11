Administra est: dependencias clave omiten información, buscan detención de gobernador

Dependencias clave de la administración del mandatario estatal con licencia omiten la información y incumplen sus obligaciones en materia de transparencia. El gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales, por presuntos nexos con el narcotráfico y con el tráfico de armas.

Dependencias clave de la administración del mandatario estatal con licencia omiten esta información pese a ser una obligación federal; incumplen Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Gobierno y la propia FGE hace casi dos semanas, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales, por presuntos nexos con el narcotráfico y con el tráfico de armas.

Hallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte Fiesta de XV años de hija de alcalde de Chignahuapan desata polémica; cuestionan austeridad de Morena; Markitos Toys responde a su polémico apoyo a Rubén Rocha Moya en 2021; En el presente periodo no se realizaron auditorías internas ni externas al sujeto obligado





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