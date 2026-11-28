Juez especial condena a adolescente por asesinato de cinco personas y lesiones a doce en Corregidora. Fiscalía busca cómplices en Querétaro.

Un tribunal de justicia para adolescentes en el estado de Querétaro ha declarado culpable a un menor de edad por la brutal agresión ocurrida el 15 de abril de 2026 en Corregidora, Querétaro. La sentencia confirmada implica que el adolescente asume la responsabilidad penal por los hechos violentos que tuvieron lugar en un establecimiento dedicado a las peleas de gallos, dejando un saldo trágico en la comunidad.

Condena por cinco homicidios en Querétaro

El veredicto final establece que el joven es responsable de cinco homicidios y doce tentativas de homicidio. Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la colonia Amanecer Balvanera, también identificada popularmente como Valle Dorado. Esta zona de Corregidora fue el escenario donde se realizaban los eventos deportivos de gallos cuando ocurrió el ataque que devastó la vida de varias personas presentes en el lugar.

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La autoridad judicial determinó que la agresión fue un evento grave que afectó a un grupo numeroso de espectadores y asistentes. La decisión del juez se basa en la evidencia recolectada durante el proceso legal, confirmando que el menor ejecutó actos que resultaron en la muerte de cinco personas y en heridas graves para otras doce víctimas. La estructura legal aplicable al caso permite imponer medidas de seguridad y corrección específicas para menores de edad.

Internamiento máximo en el CIEMA

Como consecuencia directa de la condena, el juez especializado le impuso la medida máxima de internamiento contemplada en la justicia para adolescentes bajo la legislación vigente. Esta sanción es la máxima disposición posible dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, reflejando la gravedad de los delitos cometidos. El tribunal ordenó además el pago por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas o sus familiares.

Durante todo el proceso penal, el menor permaneció recluido en el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA). Esta institución alberga a jóvenes infractores que están sujetos a medidas de protección, seguridad y corrección. El adolescente estuvo bajo la custodia de este centro mientras se desarrollaba la investigación, el análisis de pruebas y las vistas correspondientes hasta que el juez determinó su responsabilidad y dictó la sentencia final.

Pending investigation for accomplices

La Fiscalía de Querétaro ha informado que las investigaciones se mantienen abiertas para identificar a las demás personas involucradas. Las autoridades buscan activamente localizar y detener a los demás presuntos participantes en la agresión. La investigación se extiende más allá de la figura del adolescente condenado, ya que se presume la existencia de otros autores que deben ser llevados ante la justicia.

Los fiscales han utilizado diversos elementos probatorios para reconstruir los hechos, incluyendo videograbaciones y análisis forenses relacionados con el ataque. Aunque el documento adjunto menciona incidentes no relacionados como un trabajador fallecido en León, la investigación central se centra exclusivamente en los eventos de Corregidora. La justicia busca completar el cuadro de responsabilidades para asegurar que todos los responsables sean sancionados legalmente.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

La sentencia pone fin a la incertidumbre sobre la responsabilidad del adolescente identificado, pero deja pendiente la captura de los cómplices. El impacto social en la colonia Amanecer Balvanera y en toda la región de Querétaro sigue siendo significativo debido a la naturaleza del crimen. La reparación del daño ordenada por el tribunal busca compensar, en la medida de lo posible, el perjuicio causado a las familias afectadas.

El proceso legal ha cumplido con los pasos formales, desde la captura hasta la sentencia en el CIEMA. A partir de este momento, el adolescente iniciará la ejecución de la medida de internamiento máxima. La Fiscalía continúa con sus labores de inteligencia y operativo para asegurar que la búsqueda de los demás implicados no se detenga hasta lograr su captura y posterior procesamiento judicial.