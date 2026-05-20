Adomaro Martínez Zapata moves military in retirement to sensitive states

Adomaro Martínez Zapata, ex-director del Centro Nacional de Inteligencia, movió a decenas de militares en retiro durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en estado de alto riesgo delictivo.

CDMX. - El general Gerardo Mérida Sánchez fue uno de los muchos militares en retiro movidos por Audomaro Martínez Zapata , ex titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, especialmente hacia estados con alta incidencia criminal.

Finalmente, lo colocó como secretario de Seguridad de Sinaloa en 2022. De acuerdo con fuentes castrenses consultadas por El Universal, Mérida Sánchez estuvo ligado a Martínez Zapata desde la formación en inteligencia militar, y fue a recomendación suya que participó en varios encargos relacionados con combatir al crimen organizado en estados complicados. Al general Audomaro Martínez se le reconoce por ser cercano al expresidente López Obrador desde el inicio de su carrera política en Tabasco.

Ambos coincidieron en eventos oficiales, favores y amistad. En 2006, el entonces jefe de Gobierno capitalino lo nombró jefe de su seguridad personal en la campaña presidencial. De 2013 a 2015, Audomaro Martínez fungió como secretario de Seguridad de Tabasco en el primer gobierno de oposición en la entidad, con el experto Arturo Núñez Jiménez. En 2018, a la llegada de López Obrador al poder, fue nombrado titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la carrera inicial de Mérida Sánchez, tanto académica como militar, estuvo marcada de éxitos, como el combate al grupo de Los Zetas en Tamaulipas durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gerardo Mérida cuenta con una doble licenciatura en la Escuela Superior de Guerra, una en Derecho y la otra en Administración Militar; y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional.

Además, estaba estudiando el doctorado en Derecho. En 2016, el gobierno federal acordó reforzar la seguridad castrense en el triángulo que hace San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, un foco de la migratorydad irregular y la creación de droga sintética. También estuvo como comandante de la 21 Zona Militar de Michoacán, donde permaneció hasta 2020, y como director de la Escuela Militar de Inteligencia.

Saliendo de Michoacán, Mérida Sánchez llegó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla, donde estuvo un año coordinándose con el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Después de retirarse, fue recomienda a Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, para que fungiera como secretario de Seguridad. También fue recomendado por Luis Cresencio Sandoval, ex secretario de la Defensa, en su llegada a Sinaloa.

Finalmente, el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, lo nombró en septiembre de 2023. Esta semana, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que fue la Secretaría de la Defensa la que envió al general en retiro Gerardo Mérida para que ocupara la Secretaría de Seguridad y no fue decisión de Rubén Roch





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