Adrián García Bogliano y Gigi Saúl Guerrero exploran el trauma en 'Hablando con extraños'

La película terror latinoamericano 'Hablando con extraños' estrena en salas mexicanas pronto. Dirigida por Adrián García Bogliano y protagonizada por Gigi Saúl Guerrero.

La cinta terror latinoamericano Hablando con extraños se prepara para llegar a las salas de cine en México en las próximas semanas tras una exitosa travesía por festivales internacionales. La película, que marca el debut de la actriz Gigi Saúl Guerrero como protagonista, explora los límites emocionales de una mujer enfrentada a situaciones perturbadoras utilizando elementos sobrenaturales como vehículo narrativo.

Exploración de la salud mental y la maternidad

Gigi Saúl Guerrero asumió el papel de Patricia, un personaje descrito como increíblemente complejo y con múltiples capas emocionales. La actriz señaló que la propuesta del director Adrián García Bogliano la tomó por sorpresa, pero encontró en el guion una oportunidad necesaria para abordar temas sociales que a menudo se pasan por alto, específicamente la salud mental y la maternidad.

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Saul Guerrero destacó que la interpretación buscaba construirse alejada de los convencionalismos típicos del género de terror. El personaje atraviesa distintos conflictos y etapas de trauma, permitiendo a la actriz explorar terrenos dramáticos que consideran esenciales para la representación actual en la pantalla grande.

Fortalezas del cine de género en la región

Respecto a la situación actual del terror latinoamericano, Gigi Saúl Guerrero identificó como principal fortaleza su capacidad para abordar problemáticas universales desde una identidad cultural propia. Considera que este género no tiene miedo de retar a la audiencia a observar aspectos de la vida cotidiana en los países de la región que suelen vivir pero no se discuten abiertamente.

Además, la actriz mencionó la riqueza de las supersticiones y las creencias sobrenaturales locales. Estos elementos permiten construir atmósferas particulares que conectan profundamente con el público al basarse en experiencias culturales compartidas y reconocibles dentro del contexto regional.

Rodaje en un hospital abandonado en Jalisco

El rodaje de la producción se desarrolló en Jalisco, utilizando como locación principal un hospital abandonado que anteriormente atendía a niños. El director Adrián García Bogliano explicó que la atmósfera del lugar resultaba acorde con la narrativa de la cinta y se convirtió en parte importante de la experiencia para todo el equipo técnico y artístico.

Durante la producción, ocurrieron circunstancias inusuales relacionadas con el actor Eugenio Rubio, otro de los protagonistas. El realizador relató que el personal de limpieza del hotel donde se hospedaba Rubio sintió una energía oscura en su habitación y procedió a realizar una limpia espiritual.

Las trabajadoras colocaron flores, velas y agua bendita para limpiar el espacio. Además, algunos dibujos realizados por un desconocido en la calle al actor terminaron siendo incorporados directamente en la película, añadiendo un nivel de realidad a la ficción.

Impacto emocional y próximos estrenos

Adrián García Bogliano enfatizó la exigencia emocional del proyecto, destacando que la película comienza desde el trauma de un personaje que revive uno de los peores momentos de su vida. Esta estructura narrativa garantiza que el resto de la cinta alcance extremos que dejarán una impresión fuerte en el espectador.

La historia, inspirada en una anécdota personal del realizador, ha recorrido diversos encuentros internacionales obteniendo reconocimientos significativos. Entre estos galardones figura el premio a la Mejor Actriz otorgado a Gigi Saúl Guerrero en el Vancouver Horror Show.

Tras su presentación en el Mórbido Film Fest y su paso por otros festivales, Hablando con extraños continúa su ruta comercial. La cinta llegará a las salas mexicanas en unas semanas, cumpliendo con la promesa de ofrecer una experiencia cinematográfica intensa y reflexiva sobre el género.