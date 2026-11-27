La vicepresidenta del CCE solicita a CAPUFE reforzar la seguridad en la ruta Córdoba-Mendoza durante las obras hasta el 15 de diciembre.

Adriana Jiménez Cantellán, vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) zona Córdoba-Orizaba, ha emitido un llamado directo para garantizar la seguridad vial durante los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba. La solicitud formal enfatiza que, aunque la ejecución de las obras es necesaria para la infraestructura regional, la implementación debe realizarse bajo estrictos estándares de orden y con una señalización preventiva altamente visible para los conductores.

Exigencia de Bandereros en Cumbres de Maltrata

El CCE ha expresado su apoyo total a los trabajos de mantenimiento programados, los cuales están en curso desde esta semana y tienen una fecha de finalización fijada para el 15 de diciembre. No obstante, la directiva empresarial ha subrayado la urgencia de contar con una infraestructura de seguridad vial robusta, pidiendo específicamente la presencia constante de bandereros que adviertan a los usuarios sobre las condiciones cambiantes de la carretera. Esta medida se considera vital para prevenir accidentes, dado que la bajada de las Cumbres de Maltrata presenta un riesgo estadísticamente alto de colisiones por alcance debido a la frenada abrupta de los vehículos.

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Apoyo de Transportistas y Llamado a CAPUFE

La posición oficial de la cámara empresarial se alinea directamente con las preocupaciones manifestadas previamente por la H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC). Esta organización, cuyos miembros transitan diariamente por esta región estratégica, ha solicitado reforzar las medidas de seguridad en todos los aspectos operativos de la obra. Desde el CCE, se ha hecho un llamado respetuoso pero firme a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la entidad concesionaria responsable, para que refuerce la presencia de bandereros, optimice la señalización previa y mejore los avisos informativos a partir de la caseta de Esperanza.

Optimización del Flujo en Confinamiento de Carriles

Se ha especificado que la gestión operativa durante los confinamientos requiere un protocolo estricto cuando el tráfico se reduce de dos carriles a una sola vía. La solicitud técnica indica que los bandereros deben marcar el paso de los vehículos uno por uno, garantizando que el tránsito sea dinámico y constante. El objetivo operativo es minimizar el impacto de la reducción a un solo carril en la fluidez del tráfico. Lo que está en juego en esta operación es la seguridad integral de los usuarios y la movilidad eficiente de la región, elemento esencial para el suministro continuo de mercancías y servicios que la zona requiere para su desarrollo económico.

Detalle Técnico del Mantenimiento y Horarios

Las labores de mantenimiento en cuestión consisten en la aplicación de pintura termoplástica y la colocación de botones de kilómetro en el tramo comprendido entre el kilómetro 262 y el 301, cubriendo ambos sentidos de la vía. En una primera etapa operativa, se están realizando perforaciones y colados de pilotes específicamente en el tramo del kilómetro 272 al 275, así como en el segmento correspondiente al kilómetro 294 al 295, en ambas direcciones. Es fundamental notar que estas actividades se efectúan en un horario establecido de 7:00 a 19:00 horas, un periodo diurno que requiere especial atención a la visibilidad.

Consecuencias en la Movilidad Regional

El confinamiento de carriles en ambos sentidos se implementará según el avance real de la obra, lo que implicará interrupciones programadas en el flujo vehicular. Dado que la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba es una arteria crucial para el transporte de carga, cualquier ineficiencia en la señalización o en el control de bandereros puede generar cuellos de botella significativos. La implementación de las mejoras solicitadas por el CCE y HAMOTAC busca equilibrar la necesidad de renovación de la infraestructura vial con la necesidad inmediata de mantener la seguridad de los usuarios y la fluidez logística esencial para la economía regional durante todo el periodo de ejecución del proyecto.