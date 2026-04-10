Adulta Mayor y Su Perro Muertos Tras Atropello y Fuga en Villa Hermosa, Medellín

Un conductor se dio a la fuga después de atropellar a una adulta mayor y su perro en el barrio Villa Hermosa, Medellín. El incidente ocurrió el 10 de abril y generó indignación en redes sociales.

El pasado viernes 10 de abril, la ciudad de Medellín se vio conmocionada por un trágico incidente que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Una adulta mayor y su fiel compañero canino fueron víctimas de un atropello en el barrio Villa Hermosa , específicamente en la intersección de la calle 64 con carrera 39, alrededor de las 5:17 de la mañana.

Lo más lamentable de este suceso es que el conductor del vehículo responsable, tras impactar a la mujer y a su mascota, decidió huir del lugar, dejando a ambas víctimas a su suerte. Este acto de imprudencia y falta de humanidad ha generado una profunda indignación en la comunidad y en el ámbito digital, donde el video del incidente se ha difundido masivamente.\El video, que rápidamente se viralizó en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, muestra a la mujer y a su perro caminando tranquilamente por una calle solitaria. De manera repentina, un vehículo, aparentemente un camión según las primeras informaciones, los embiste sin detenerse. La crudeza de las imágenes, que capturan el momento exacto del atropello, así como los desgarradores sonidos del perro herido, han impactado profundamente a los usuarios de las redes sociales. Tras el accidente, el perro lamentablemente falleció en el lugar, mientras que la adulta mayor fue trasladada de urgencia a la Clínica del Rosario en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones, sumiendo a la comunidad en un profundo pesar.\La respuesta de las autoridades fue inmediata. La Policía Metropolitana, en colaboración con los agentes de movilidad y gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras de seguridad, logró rastrear la ruta de escape del conductor fugitivo. Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención del responsable y la recolección de pruebas para la investigación. 'Se recolectaron elementos materiales probatorios y evidencias físicas, como videos de cámaras privadas y residuos biológicos hallados durante la inspección del vehículo', señalaron las autoridades, destacando la importancia del trabajo coordinado para llevar a la justicia al culpable. La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, con usuarios expresando su indignación por la imprudencia del conductor y su solidaridad con la familia de la víctima. Este trágico evento pone de manifiesto la importancia de la seguridad vial y la necesidad de tomar medidas para prevenir este tipo de incidentes, así como la urgente necesidad de fomentar la empatía y el respeto por la vida, tanto humana como animal. La comunidad local se encuentra consternada por la pérdida y espera que se haga justicia





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