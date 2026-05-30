Adultos mayores con discapacidad en CDMX enfrentan desalojos en zonas de tensión inmobiliaria

María Guadalupe Sánchez, mujer de 61 años con discapacidad visual y auditiva, peleapara no ser desalojada de su humilde cuarto de menos de seis metros cuadrados en la colonia Moderna, Benito Juárez, donde nació y envejeció. Su abogado denuncia un patrón de fraudes procesales que involucra a notarios y funcionarios públicos en varias alcaldías.

En la Ciudad de México, zonas con tensión inmobiliaria ven cómo adultos mayores , especialmente con discapacidad y sin recursos, enfrentan desalojos y litigios tras décadas de residencia.

El caso de María Guadalupe Sánchez, Lupita, de 61 años con discapacidad visual y auditiva, simboliza esta problemática. Ella lucha por permanecer en un cuarto de menos de seis metros cuadrados en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, donde nació y envejeció.

Su abogado, Hugo Torres, denuncia un patrón que involucra fraudes procesales, notarios y funcionarios en varias alcaldías gobernadas por la oposición, extendiéndose a niveles de gobierno como la Fiscalía General y dependencias de la Ciudad de México relacionadas con predial, agua y registros de propiedad. La vivienda de Lupita se encuentra en ruinas: muros deteriorados, techo parcialmente cubierto por una lona, humedad, y solo una ventana.

Dentro, un excusado sin regadera y una camapegada a la pared junto a un sillón y una televisión antigua. Lupita recuerda con tristeza haber vendido sus muebles en 2016 para costear la cremación de su madre, y cómo la colonia, antes llena de vecindades y vida comunitaria, ha desaparecido bajo nuevos edificios. El abogado califica estos hechos como obra de una mafia inmobiliaria que simula actos jurídicos y corrompe el sistema





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