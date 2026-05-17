Adversión al fracking por dependencia energética y amenazas climáticas

Organizaciones ambientales sustentan su crítica al fracking como una estrategia peligrosa que profundiza la dependencia a los combustibles fósiles y debilita los compromisos climáticos. Recordan la presencia de boletas electorales en Coahuila y las reafirmaciones de las campañas políticas. Denuncian la carrera por Ruth González, esposa del gobernador, y la actuación de López Obrador en Michoacán. ¡Marcha contra el 'fracking sustentable' en Ciudad de México!

Organizaciones ambientalistas advierten que la apuesta por el fracking profundiza una peligrosa dependencia a los combustibles fósiles y debilita los compromisos climáticos. Arriban boletas electorales a Coahuila; el próximo 7 de junio se renovará el Congreso estatal.

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena. PVM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo. Go doy comparece en Fiscalía de Michoacán; asegura que detenidos por asesinato de Carlos Manzo pertenecen al Movimiento del Sombrero y al CJNG.

La crisis energética actual, marcada por alta demanda y tensiones geopolíticas, está presionando a los gobiernos a priorizar la seguridad energética inmediata sobre los objetivos climáticos. La urgencia de suministros reblandece el compromiso ambiental y el resultado es un mayor uso de combustibles fósiles. Ante la escasez y altos precios, muchos países han recurrido incluso de nuevo al carbón para asegurar el suministro, contradiciendo los compromisos de descarbonización





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