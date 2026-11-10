Aeroméxico y Delta amplían rutas directas a Estados Unidos en junio

Aeroméxico y Delta anuncian nuevas rutas directas desde Ciudad de México a Nashville, Nueva Orleans y San Juan para junio de 2026, sumando frecuencias a Austin.

La alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta Air Lines está por expandir significativamente su presencia en el mercado aeronáutico norteamericano con la incorporación de tres nuevas rutas directas desde la Ciudad de México. Estas conexiones enlazan la capital mexicana con Nashville, Nueva Orleans y San Juan en Puerto Rico, marcando un hito en la oferta de transporte aéreo para la temporada de verano de 2026. Además de estas nuevas aperturas, la alianza sumará una frecuencia diaria adicional al servicio existente hacia Austin, Texas, consolidando su posición como líder en conectividad transfronteriza.

Nuevas conexiones y fechas de inicio

La ruta hacia Nashville iniciará operaciones el 13 de junio de 2026 con vuelos diarios que partirán desde la Ciudad de México a las 15:15 horas y llegarán a su destino a las 20:00 horas. El servicio de retorno comenzará el 14 de junio, operando los días lunes, martes, jueves y sábado con salidas a las 09:30 y llegadas a las 12:05 horas. Esta nueva conexión se sumará a la red existente, permitiendo a los pasajeros acceder a la vibrante escena musical y cultural de Tennessee sin escalas.

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Por otro lado, la ruta hacia Nueva Orleans está programada para debutar el 17 de junio de 2026. Los vuelos partirán de la Ciudad de México a las 09:40 horas, con arribo a Nueva Orleans a las 13:30 horas. El servicio de regreso operará a las 15:00 horas desde Estados Unidos, con llegadas a la capital mexicana a las 16:50 de la tarde, ofreciendo a los viajeros una puerta de entrada directa al corazón de la cultura del sur de Estados Unidos.

La conexión hacia San Juan, Puerto Rico, comenzará a operar el 24 de junio de 2026. Las salidas desde Ciudad de México estarán fijadas a las 11:55 horas con llegadas a las 19:00 horas. Para el trayecto inverso, los vuelos partirán desde San Juan a partir del 25 de junio, con salidas a las 13:00 horas y llegadas a Ciudad de México a las 16:15 de la tarde, facilitando el acceso directo al turismo insular.

Flota y capacidad de los servicios

Las nuevas rutas hacia Nashville, Nueva Orleans y San Juan serán operadas con aeronaves Embraer 190, modelos conocidos por su eficiencia en rutas medias. Estas aeronaves cuentan con una capacidad total para 99 pasajeros, distribuidos en una configuración que incluye 11 asientos en la clase Premier de Aeroméxico, garantizando un nivel de confort superior para los viajeros de negocio y ocio.

En cuanto a la nueva frecuencia diaria hacia Austin, Texas, esta ruta se operará con aviones Boeing 737 MAX 8. Estos aeronaves tienen una capacidad de 166 pasajeros, ofreciendo más opciones de asiento para los pasajeros que transitan entre la Ciudad de México y el centro tecnológico de Texas. Esta expansión incrementa la presencia de Aeroméxico en Texas, donde actualmente opera seis vuelos diarios hacia la región que incluye Dallas/Fort Worth, Houston y San Antonio.

Visión estratégica y declaraciones oficiales

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, enfatizó en un comunicado oficial que la incorporación de Nashville, Nueva Orleans y San Juan a la red de la compañía permitirá brindar mayores opciones de conectividad. El ejecutivo señaló que estas rutas acercarán a los pasajeros a destinos con una identidad única y grandes atractivos turísticos, fortaleciendo los lazos entre México y Estados Unidos.

Mulinelli añadió que, en conjunto con Delta Air Lines, la aerolínea mexicana seguirá explorando nuevos mercados y creando mayores conexiones. Esta estrategia está alineada con el objetivo de fortalecer el turismo bilateral y responder a la creciente demanda de viajes directos entre ambos países. La alianza busca consolidar su posición dominante en el tráfico aéreo entre la capital mexicana y los principales centros urbanos de Norteamérica.

Impacto en la red y beneficios para el pasajero

Con estas aperturas, la red de la alianza Aeroméxico-Delta alcanzará 30 destinos entre la Ciudad de México y Estados Unidos bajo su Acuerdo de Colaboración Conjunta (JCA). Aeroméxico se posicionará como la única opción de vuelo directo hacia Nashville, Nueva Orleans y San Juan desde la capital mexicana, ofreciendo cuatro frecuencias semanales para cada una de estas nuevas rutas.

Todos los vuelos en estas nuevas rutas dispondrán de mensajería gratuita, snacks y bebidas a bordo, mejorando la experiencia del pasajero. Este paquete de servicios se integra a la ya amplia oferta de la alianza, que busca maximizar la conveniencia y el confort de los viajeros internacionales. La expansión refuerza el compromiso de Aeroméxico y Delta con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente en sus rutas transfronterizas.