Aeronave institucional de la Policía Nacional logra aterrizar de emergencia en Bogotá tras ataque en Norte de Santander

La aeronave logró aterrizar de emergencia en Bogotá pese al ataque, poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, agresión que dejó tres uniformados heridos, informó la institución. Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el sin gravedad de los catorce uniformados que viajaban en el avión, señaló la Policía en un comunicado.

La aeronave logró aterrizar de emergencia en Bogotá pese al ataque, poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, agresión que dejó tres uniformados heridos, informó la institución.

Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el sin gravedad de los catorce uniformados que viajaban en el avión, señaló la Policía en un comunicado. Atentan contra senador en Colombia; ataque se registra a menos de dos semanas de las elecciones activó además todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables del hecho.

El ataque se produjo en Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en Colombia y donde disidencias de la





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Aeronave Institucional De La Policía Nacional Ataque En Norte De Santander Violencia Armada En Colombia Disidencias De Las Electcciones Identificar Y Capturar A Los Responsables Del

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