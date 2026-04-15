AFAC suspende temporalmente el AOC de Magnicharters y evalúa revocar su concesión

La Agencia Federal de Aviación Civil suspende el Certificado de Operador Aéreo de Magnicharters por cancelar vuelos y detecta problemas financieros. Se evalúa la revocación de la concesión y se implementa un plan de apoyo a pasajeros.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC ), comunicó la noche de este martes la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo ( AOC ) de Magnicharters . Esta medida se tomó a raíz de la cancelación unilateral, por parte de la aerolínea, de los vuelos programados para las dos semanas siguientes, específicamente el 11 de abril.

La decisión pone de manifiesto la preocupación de las autoridades por el cumplimiento de los requerimientos oficiales, especialmente en materia de seguridad y finanzas, esenciales para garantizar operaciones aéreas seguras y confiables. La situación ha generado incertidumbre entre los pasajeros y ha evidenciado la necesidad de una supervisión rigurosa por parte de las autoridades competentes.

Además, se anticipa la posible revocación del título de concesión, otorgado el 24 de octubre del 2000, si Magnicharters no logra demostrar la solvencia financiera necesaria. Esta situación representa un golpe significativo para la aerolínea y afecta directamente a sus operaciones comerciales, con implicaciones directas para los usuarios y la industria en general.

La AFAC había realizado una Verificación Técnica Administrativa (VTA) a Magnicharters desde enero de 2026, identificando hallazgos que fueron notificados a la aerolínea, según lo estipulado en el artículo 84 de la Ley de Aviación Civil. En dicha verificación, aunque se constató el cumplimiento de las medidas de seguridad operacional, se requirió la resolución de observaciones en materia financiera y la acreditación de las soluciones.

El cese de operaciones, justificado por “problemas logísticos”, obligó a la AFAC a tomar medidas inmediatas, incluyendo la suspensión temporal del AOC. La falta de capacidad financiera detectada se consideró un riesgo potencial para la seguridad operacional, lo que justificó la acción de la autoridad aeronáutica.

La SICT ha concedido un plazo a Magnicharters para presentar un plan que aborde los hallazgos identificados y asegure el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura. De no cumplirse con los requisitos de solvencia, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que resultaría en el cese permanente de las operaciones comerciales de la aerolínea.

Mientras tanto, sigue activo el plan de apoyo a los pasajeros, coordinado con otras aerolíneas, grupos aeroportuarios y el gobierno de Quintana Roo, con el objetivo de facilitar el traslado seguro y oportuno de los pasajeros a sus destinos.

La SICT reafirma su compromiso con la seguridad operacional, la protección de los usuarios y el fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la industria, con el fin de promover un sistema aéreo más seguro, eficiente y moderno.

La situación de Magnicharters sirve como un recordatorio de la importancia de la estabilidad financiera y el cumplimiento normativo en la industria de la aviación, donde la seguridad es primordial. El seguimiento continuo de las autoridades y la transparencia en las operaciones son cruciales para mantener la confianza del público y la integridad del sistema aéreo





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