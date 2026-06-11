Aficionados celebran triunfo de México en el Mundial mientras protestan familiares de desaparecidos en el Ángel de la Independencia

Miles de aficionados se reunieron en el Zócalo y alrededores del Estadio para seguir la inauguración del Mundial. Tras la victoria de México, la celebración se trasladó al Ángel de la Independencia, donde también se realizó una protesta de madres buscadoras por personas desaparecidas, bloqueando el Paseo de la Reforma.

La ceremonia de inauguración del Mundial reunió a miles de aficionados en la Ciudad de México , quienes se dirigieron tanto al Fan Festival del Zócalo como a los alrededores del Estadio Olímpico Universitario para seguir en vivo el partido inicial entre México y Sudáfrica.

Desde temprana hora, el Zócalo abrió sus puertas para transmitir el evento, creando un ambiente festivo entre los asistentes. Mientras tanto, en el Ángel de la Independencia, un grupo de madres buscadoras y familiares de desaparecidos realizó una protesta para exigir avances en la búsqueda de sus seres queridos.

Tras la victoria de la selección mexicana, la celebración popular se desbordó hacia el Paseo de la Reforma, con miles de personas que se congregaron en las inmediaciones del emblemónico monumento, lo que obligó al cierre de la circulación vehicular entre la Diana Cazadora y Manuel Villalongín en ambos sentidos. Este escenario mostró una dualidad: por un lado, la alegría colectiva por el triunfo deportivo; por otro, la persistente demanda de justicia y respuestas en casos de desapariciones.

La presencia policial fue reforzada para garantizar la seguridad durante la concentración, que se mantuvo de manera pacífica pese a la gran afluencia. Los manifestantes colocaron fotografías, carteles y mensajes en la glorieta, recordando a cada persona desaparecida y pidiendo a las autoridades intensificar las búsquedas. Al anochecer, el ambiente se tornó más festivo en las calles aledañas, con cánticos, banderas y fuegos artificiales que acompañaron la celebración del triunfo.

El Ángel de la Independencia, tradicional punto de reunión tras victorias importantes, funcionó también como escenario de memoria y protesta social, reflejando las múltiples realidades que coexisten en la capital del país. Las autoridades de tráfico recomendarán alternativas viales para las próximas celebraciones, mientras que organizaciones civiles continuarán visibilizando la problemática de las desapariciones en cada evento masivo





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