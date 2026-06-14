La conexión entre las aficiones de México y Corea del Sur, iniciada en el mundial de 2018 con el delantero Son Heung-min, se fortalece durante la Copa Mundial 2026, mostrando cómo el fútbol une culturas.

Con el inicio de la Copa Mundial 2026 en México, los aficionados mexicanos y coreanos han dejado ver su gran amor entre diferentes países, pues en redes sociales se ha viralizado cómo varios fanáticos de ambos países han dejado momentos especiales previo al México vs Corea.

Todo comenzó el pasado 11 de junio cuando tras la victoria de México vs Sudáfrica y Corea vs República Checa, aficionados de ambos países celebraron los resultados de la primera jornada de esta justa mundialista dejando ver en redes sociales irreverencia en las distintas sedes de México. La conexión entre ambas aficiones tiene sus raíces en el mundial de Rusia 2018, cuando el delantero surcoreano Son Heung-min, con su desempeño y carisma, conquistó el corazón de los hinchas mexicanos.

Su nombre incluso fue adaptado cariñosamente como "Sonaldo", un apodo que mezcla su apellido con la palabra "Messi", en referencia al astro argentino Lionel Messi, muestra del afecto y la creatividad de la afición. Este vínculo se ha reforzado durante la Copa Mundial 2026, celebrándose partidos en varias ciudades de México. Los seguidores coreanos, que viajaron en gran número para apoyar a su selección, fueron recibidos con calidez y entusiasmo por los locales.

En las calles, estadios y reuniones, se han formado grupos mixtos que intercambian camisetas, cantan y celebran juntos, simbolizando una amistad trasciende fronteras. Frases como "¡Mexicano, hermano, ya eres coreano!

" se han vuelto Trending Topic en plataformas como Twitter, acompañadas de videos y fotografías que muestran abrazos, bailes y momentos de unidad. Esta relación destaca en un contexto donde el deporte normalmente fomenta la rivalidad, pero aquí ha servido como puente cultural. Los aficionados mexicanos han elogiado la disposición, respeto y alegría de los coreanos, mientras que estos últimos agradecen la hospitalidad mexicana.

La prensa local ha cubierto estos encuentros, resaltando cómo el fútbol puede generar lazos inesperados y positivos. Los eventos previos al partido México vs Corea del 13 de junio amplificaron esta ola de camaradería, con intercambios de regalos y muestras de apoyo mutuo. Expertos en relaciones internacionales señalan que estos gestos, aunque Surge espontáneamente, reflejan una软 power (poder blando) que beneficia la imagen de ambos países.

Para muchos, esta historia es un recordatorio de que más allá de los resultados deportivos, el espíritu de comunidad y el respeto entre naciones son lo que realmente importa. La Copa Mundial 2026, coanfitrioniada por México, Estados Unidos y Canadá, ha sido escenario de múltiples narrativas, pero la conexión México-Corea se ha robado la atención por su autenticidad y calidez.

Los aficionados coreanos, conocidos por su organización y pasión, han encontrado en México un segundo hogar, y los mexicanos, famosos por su hospitalidad, han correspondido con creces. Este fenómeno, viralizado en redes sociales, probablemente perdurará en la memoria colectiva de ambas naciones mucho después de que termine el torneo





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