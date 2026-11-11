Afterwork by Heineken cierra 2026 en Guadalajara con L'Impératrice

Heineken finaliza su temporada 2026 en Guadalajara, invitando a 6,000 asistentes a disfrutar de un DJ Set de la francesa L'Impératrice. La noche promete música neo disco y electrónica a los nueve días antes de fin de año.

El viernes 13 de noviembre, la ciudad de Guadalajara será el escenario de la quinta y última edición de Afterwork by Heineken del año 2026, cuando la marca pareja reservará el local The Lab para un DJ Set de L'Impératrice, la destacada banda francesa de neo disco, pop y electrónica.

Detalles de la edición del 2026

Afterwork by Heineken inició su campaña el 5 de junio en La Monumental Plaza de Toros México con los grupos Foster The People y Clubz. El 28 de agosto su trío se trasladó a Soho House México con los DJs Franc Moody y Neil Frances. El 25 de septiembre, la banda estadounidense Arcade Fire encabezó la programación en Monterrey, y el 30 de octubre, la capital volvió a acoger a los asistentes durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 con Parcels en el mismo Soho House.

Also read A qué hora y dónde ver Pumas vs. Tigres, partido de Liguilla

Con la nueva cita en Guadalajara, la ruta del evento continuará su mezcla de indie, electrónica y neo disco, proporcionando una experiencia de cierre sólido para la temporada. Además, la participación de L'Impératrice sigue la línea de exitosos conciertos previos, con un enfoque en la energía y la capacidad de hacer bailar al público desde las primeras diapositivas de la noche.

Participación de Guadalajara en la historia de Afterwork

La ciudad de Guadalajara ya ha acogido al mismo formato en el 2025, cuando esa edición cerró también en el mismo local. El lanzamiento de la campaña 2026 en Guadalajara resulta en un equilibrio entre la renovación de sede y el fortalecimiento de la relación con la comunidad local.

En 2025, el formato reunió a alrededor de 6,000 asistentes en cinco eventos a lo largo del año, demostrando su atractivo en el nuevo espacio para la música en vivo y la interacción social que promueve Heineken.

Cómo asegurar tu entrada a la fiesta

Para obtener un pase a la edición de L'Impératrice en Guadalajara, los interesados deben consultar My Heineken y seguir las cuentas oficiales de Heineken México (@heineken_mx). En esas plataformas, la marca compartirá los detalles sobre la venta y los requisitos de acceso.

Con esta última noche del 2026, Afterwork by Heineken busca cerrar el año con una propuesta sonora que invita a bailar y proporcionar una despedida memorable entre amigos, manteniendo su misión de convertir el fin de semana en una celebración de música y buena compañía.