Agenda de fútbol viernes 6 de noviembre: Horarios y transmisión de Liga MX y Europa

Descubre los horarios y canales de transmisión para el viernes 6 de noviembre con Liga MX, LaLiga, Premier League y más competiciones internacionales.

La jornada futbolística del viernes 6 de noviembre ofrece una cartelera extensa que abarca competiciones en México, España, Italia, Alemania, Argentina, Brasil y Arabia Saudita. Esta agenda incluye encuentros de la Liga MX, la Liga Femenil, LaLiga, la Premier League, la Serie A italiana y la Bundesliga, proporcionando opciones de transmisión detalladas para los espectadores.

Detalles centrales de la jornada de fútbol mexicano

La Liga MX presenta tres compromisos correspondientes a la Jornada 16 del Apertura 2026, con actividades programadas desde las 19:00 horas. El primer partido enfrenta al Atlético San Luis contra el FC Juárez, mientras que el Necaxa se mide al Tijuana en el mismo horario. Posteriormente, a las 21:00 horas, el Atlante recibirá al Santos Laguna.

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Las transmisiones de estos encuentros en México están distribuidas entre plataformas digitales y canales de televisión. Los juegos de las 19:00 horas son visibles en Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN. Por su parte, el duelo de las 21:00 horas se puede seguir a través de Azteca Deportes Network, la aplicación Azteca Deportes, aztecadeportes.com, Disney+ Premium y ESPN.

Agenda completa de la Liga BBVA MX Femenil

El fútbol femenil presenta una agenda cargada con cinco encuentros programados para este viernes, destacando el Clásico Nacional entre Chivas y América. Este encuentro crucial está pautado para las 19:06 horas y será transmitido exclusivamente en Amazon Prime Video, ofreciendo alta calidad de imagen para los aficionados.

Los demás partidos femeniles comienzan a partir de las 17:00 horas y cuentan con opciones de acceso gratuitas y en plataformas oficiales. Pachuca se enfrenta al Puebla y Pumas juega contra Atlético San Luis, ambos disponibles en ViX Gratis y el canal de YouTube de la Liga BBVA MX Femenil. Cruz Azul recibe al Club León a las 19:00 horas con la misma disponibilidad.

La jornada femenil cierra con el duelo entre el FC Juárez y Monterrey a las 20:10 horas. Esta estructura de horarios permite a los seguidores seguir múltiples equipos durante la tarde y la noche, consolidando la relevancia de la competencia nacional.

Competición europea y ligas internacionales destacadas

El fútbol europeo inicia su actividad desde las 13:30 horas con partidos de la Bundesliga, donde el Hamburger SV enfrenta al Borussia Mönchengladbach. En Italia, la Serie A presenta el enfrentamiento entre el Venezia FC y el Udinese, ambos transmitidos en Disney+ Premium a las 13:45 horas. Además, la Ligue 1 de Francia incluye el partido entre Toulouse y Strasbourg Alsace en el mismo horario.

A las 14:00 horas, LaLiga de España muestra el choque entre el Sevilla FC y el Alavés, disponible a través de SKY Sports. En la Premier League, el Everton se mide al Coventry City, un encuentro que podrá verse en HBO MAX, TNT y TNT Sports. Estas transmisiones conectan a las audiencias con los equipos europeos mencionados.

Participación sudamericana y árabe en la jornada

La agenda también contempla una amplia participación de clubes sudamericanos y de la región de Medio Oriente. En Arabia Saudita, la Saudi Pro League tiene el partido entre Al Fateh y Al-Riyadh SC, programado para las 08:30 horas y transmitido por OneFootball. Este primer compromiso marca el inicio de la jornada internacional en la madrugada.

La Primera División Argentina incluye seis encuentros, comenzando con Barracas Central vs Racing Avellaneda a las 12:00 horas, visible en Fanatiz y TyC Sports Internacional. Otros partidos argentinos, como Independiente vs Deportivo Riestra y San Lorenzo vs Platense, están pautados para las 16:15 horas y se transmiten por Fanatiz.

El fútbol brasileño y argentino continúa con actividades tardías. El Vitória enfrenta al Fluminense a las 17:00 horas, transmitido por Fanatiz, Azteca Deportes Network, la app de Azteca y Disney+ Premium. El cierre de la jornada incluye partidos argentinos como Tigre vs Sarmiento y Banfield vs Atlético Tucumán a las 19:00 horas.

Los resultados destacados de esta vasta agenda se pueden consultar en FOX Sports México, consolidando la oferta informativa para los seguidores del deporte durante el viernes 6 de noviembre.