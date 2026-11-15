Agenda de movilizaciones en CDMX para el 15 de noviembre de 2026

Conoce la lista oficial de marchas, concentraciones y eventos en la Ciudad de México para el 15 de noviembre de 2026, con horarios y puntos de encuentro detallados.

La Secretaría de Seguridad y Ciudadanía de la Ciudad de México ( SSECDMX) ha publicado el cronograma oficial de actividades civiles y movilizaciones programadas para el 15 de noviembre de 2026. Las autoridades capitalinas anticipan una jornada con alta circulación de peatones y vehículos, preparando la logística para una marcha principal, ocho concentraciones estáticas, dos rodadas motociclistas, tres rodadas ciclistas y veintidós eventos de esparcimiento en la capital.

Movilizaciones políticas y reclamos sociales

La primera movilización significativa inicia a las 07:00 horas con la colectiva Azcapobike, que se reunirá en la calle Membrillo 83, en la colonia Nueva Santa María. Este grupo realizará una rodada ciclista con destino al Parque Ecoturístico Chimalhuache, ubicado en Chimalhuacán, Estado de México. Posteriormente, a las 08:00 horas, el proyecto Biciarte partirá desde el Centro Deportivo San José para realizar un recorrido hacia San Andrés Mixquic y Santa Catarina Ayotzingo.

Also read Buen Fin 2026 en Sam’s Club: hasta 35% de bonificación; conoce las promociones y fechas

En el ámbito de las protestas políticas, el Comité Técnico Evaluador Apartidista y Neutro manifestará su desacuerdo a las 10:00 horas frente al Instituto Nacional Electoral. Este grupo exigirá el pleno respeto a su autonomía institucional e independencia administrativa en esa fecha específica. Paralelamente, la colectiva Hilos organizará un evento político-cultural a las 11:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete para visibilizar y denunciar casos de violencia de género en la región.

Colectas solidarias y reclamos estudiantiles

A las 11:00 horas, el grupo Generación Z iniciará una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. Los participantes manifestarán su rechazo frontal a la violencia y la inseguridad que afectan al país, además de oponerse a disposiciones legales que consideran restrictivas para la libertad de expresión. Este evento se presenta como un punto de encuentro clave para la juventud urbana en la capital.

En el frente solidario, la iniciativa Con Ganas de Vivir comenzará a las 08:00 horas desde el Monumento a la Revolución con destino al Hospital Juárez del Centro. Su objetivo es realizar una colecta de materiales de curación específicamente destinados a pacientes oncológicos de escasos recursos. Esta acción busca apoyar directamente a los sectores más vulnerables del sistema de salud durante la jornada.

El movimiento Caminando con la Sexta Interuniversitaria realizará un acopio de víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad a las 10:00 horas en la avenida Paseo de la Reforma 211, en la colonia Guerrero. Esta acción tiene como fin apoyar la gira del EZLN. De manera complementaria, el colectivo Protesta Divergente Palexico organizará una kermés a las 12:00 horas en la Casa del Lago de la UNAM para reunir víveres en apoyo a la misma gira zapatista.

Eventos culturales y control territorial

La colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl llevará a cabo una Mercadita Feminista a las 09:00 horas en la Plaza de San Antonio Tecómitl. Esta iniciativa combina el comercio local con una perspectiva de género, ofreciendo un espacio alternativo para el intercambio de productos en la comunidad.

Para la tarde del 15 de noviembre, el Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial convocará a una asamblea general a las 16:00 horas en la Fuente de los Cántaros del Parque México. El objetivo es analizar los posibles cambios propuestos al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La jornada concluirá con actividades de esparcimiento deportivo. A las 20:00 horas, el club Bikers Addicted CDMX realizará una reunión en la tienda Bodega Aurrera Alta Tensión, en la colonia Minas de Cristo de Álvaro Obregón. Este evento tiene como propósito convocar a nuevos integrantes y fortalecer la estructura del club de motociclistas en la zona sur de la ciudad.