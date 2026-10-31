Agenda deportiva en México: Checo Pérez, Canelo, Fórmula 1 y Liga MX

Checo Pérez disputa su carrera 300 en la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras Canelo Álvarez y la Liga MX protagonizan una intensa agenda deportiva.

La actividad deportiva en México se concentra en el futbol, el automovilismo y el boxeo, con eventos y partidos que se podrán seguir a través de las diferentes plataformas de TUDN. Entre los momentos más destacados figura la carrera 300 de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, que buscará celebrar ante su público en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, además de la clasificación del Gran Premio de México programada para el sábado 31 de octubre.

La jornada también incluye duelos de la Liga MX como América contra Toluca y Monterrey contra Tijuana, así como el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli desde la capital saudí Riad, donde el mexicano busca convertirse nuevamente en campeón mundial tras perder todos sus cinturones hace un año ante Terence Crawford.

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Checo Pérez y la clasificación de la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez correrá su carrera 300 de este tipo en la Fórmula 1 y lo hará ante su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trata de un hito personal que coincide con la celebración del Gran Premio de México.

La clasificación del Gran Premio de México se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La qualy comenzará en punto de las 3:00pm del Centro de México.

Para los aficionados en Estados Unidos, el horario será a las 5:00pm del ET, 4:00pm del CT y 2:00pm del PT. La transmisión estará disponible a través de las plataformas de TUDN.

América vs. Toluca y Monterrey vs. Tijuana en la Liga MX

En el futbol mexicano, el partido América contra Toluca iniciará en México a las 9:10pm. En Estados Unidos el encuentro será a las 11:10pm tiempo del Este, 10:10pm tiempo del Centro y 8:10pm tiempo del Pacífico.

Por su parte, el Monterrey contra Tijuana comenzará en México a las 7:05pm. En territorio estadounidense el silbatazo inicial está programado para las 9:05pm tiempo del Este, 8:05pm tiempo del Centro y 6:05pm tiempo del Pacífico.

La jornada de la Liga MX también contempla el Pachuca contra Tigres, que arrancará en México a las 5:00pm. En Estados Unidos se jugará a las 7:00pm tiempo del Este, 6:00pm tiempo del Centro y 4:00pm tiempo del Pacífico.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli desde Riad

El boxeo también tendrá un lugar central en la agenda con el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli desde la capital saudí Riad. El mexicano busca convertirse nuevamente en campeón mundial tras perder todos sus cinturones hace un año ante Terence Crawford.

Este enfrentamiento forma parte de una jornada deportiva que abarca disciplinas distintas y que se podrá seguir por las diferentes plataformas de TUDN, según la información difundida sobre la programación.

Horarios y plataformas para seguir los eventos

Los aficionados podrán consultar los horarios tanto en México como en Estados Unidos para no perderse ninguno de los eventos. La clasificación de la Fórmula 1 abre la actividad del sábado 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Más tarde, la Liga MX tomará el protagonismo con el Pachuca contra Tigres, el Monterrey contra Tijuana y el América contra Toluca. En paralelo, el boxeo concentrará la atención con el regreso de Canelo Álvarez al ring frente a Christian Mbilli en Riad.

La transmisión de todos estos eventos estará a cargo de las plataformas de TUDN, que ofrecerán la cobertura de la actividad deportiva del fin de semana en futbol, automovilismo y boxeo.