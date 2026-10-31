Agente ICE acusado de atropellar a inmigrante en Houston se entrega a autoridades

Un agente del ICE acusado de atropellar a un inmigrante mexicano en Houston se entregará a las autoridades. El caso incluye videos y declaraciones contradictorias sobre el incidente.

Un agente de la Oficina de Inmigración y Aplicación de las Leyes de Aduanas (ICE) acusado de agresión con agravantes por atropellar intencionalmente a un hombre mexicano en Houston, se entregará a las autoridades el próximo lunes. El incident ocurridel 10 de octubre ha generado una intensa investigación y condena pública debido a la evidencia audiovisual disponible.

Denuncia y entrega del agente federal

David Lindenmuth, abogado del agente acusado, confirmó que su cliente planea presentarse en un juzgado el lunes para enfrentar los cargos formales. Previamente, Lindenmuth había declarado a la Agencia Associated Press que el incidente fue claramente un accidente y afirmó que las autoridades locales se habían inventado un delito sin fundamento real. Sin embargo, la evidencia recopilada contradice esta versión inicial de la defensa.

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La acusación formal fue presentada ante un gran jurado el viernes, marcando un punto crítico en la investigación. Este es uno de los pocos casos en los que un agente federal ha sido procesado penalmente por heridas a personas durante la agresiva campaña de represión migratoria implementada por el gobierno de Donald Trump. La defensa mantiene su postura de que no hubo intención dañina.

Evidencia en video y versión de los hechos

Un video de vigilancia difundido previamente muestra cómo la camioneta sin distintivos del agente se sube a la mediana y atropella a Miguel Parra Hernández mientras este intenta huir. Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, reveló el viernes las imágenes de la cámara corporal del agente, donde se observa al oficial haciendo giros bruscos con el volante antes del impacto.

En las grabaciones, el agente se detiene, sale del vehículo y se gira hacia Parra Hernández, quien yace en el suelo gritando. Se escucha al agente decir: Yo venía y lo atropellé con el auto, después de que llega otro agente del ICE a la escena. Estas declaraciones han sido cruciales para establecer la gravedad de los cargos. El inmigrante sufrió una fractura de pierna y se está recuperando en un centro de rehabilitación mientras se encuentra bajo custodia federal.

Contexto de la persecución y objetivos confundidos

Según el informe de incidentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, Parra Hernández declaró que huyó del control de tráfico cuando el agente empezó a tirar de su máscara y le arrojó el coche. El agente admitió no frenar antes del atropello, pero negó que fuera intencional. Tras el incidente, ICE declaró que el objetivo real era José Mendoza-Cervantes.

La agencia sostuvo que vio a Mendoza-Cervantes subiendo a un coche con Parra Hernández. Sin embargo, la hija de Mendoza-Cervantes declaró al grupo defensor de derechos FIEL que su padre falleció hace casi una década, lo que plantea serias dudas sobre la identidad del objetivo real de la operación de ese día.

Historial y perfil del agente acusado

Morales, apodado Bam Morales, se postuló sin éxito para representar al distrito congresional 34 de Texas en las elecciones de este año. Su perfil político incluía la inmigración ilegal como uno de los mayores desafíos del país. Sirvió en la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos y trabajó como oficial de prisiones.

En encuestas para candidatos, describió sus prioridades como los derechos de los veteranos, problemas económicos y servicio guiado por principios cristianos. También contó con el respaldo de una organización llamada Make America Godlier Again. Participó en una conferencia en 2024 donde tradujo al español las palabras de un telepredicador que bendecía a los migrantes, mostrando una faceta pública diferente a los cargos actuales. Las autoridades aseguran poseer información considerable sobre sus antecedentes profesionales.