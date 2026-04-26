Agentes de la CIA Operaban sin Acreditación en Chihuahua

El gobierno mexicano revela que los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua no tenían autorización para operar en el país. Se investiga la falta de conocimiento de las autoridades mexicanas sobre la operación.

El gobierno mexicano ha revelado detalles cruciales sobre el incidente en Chihuahua que resultó en la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos elementos estatales durante un operativo antinarcóticos .

La información, difundida por el gabinete de seguridad, indica que ninguno de los agentes de la CIA contaba con la acreditación formal necesaria para llevar a cabo actividades operativas dentro del territorio nacional. Esta revelación plantea serias interrogantes sobre la naturaleza de la operación y la transparencia en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El gabinete de seguridad detalló que, según los registros migratorios, uno de los agentes estadounidenses ingresó al país como visitante, sin autorización para trabajar, mientras que el otro portaba un pasaporte diplomático. Esta distinción es significativa, ya que implica diferentes niveles de autorización y expectativas en cuanto a sus actividades en México.

La situación se complica aún más por el hecho de que las autoridades mexicanas, incluyendo las instituciones que conforman el gabinete de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores, declararon no tener conocimiento previo de la presencia o participación de estos agentes extranjeros en operaciones dentro del país. Esta falta de conocimiento subraya una posible falla en los canales de comunicación y coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en asuntos de seguridad.

La divulgación de esta información se produce después de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, evitara abordar directamente el escándalo relacionado con la actuación de los agentes de la CIA en el estado. Esta evasiva generó críticas y aumentó la presión sobre las autoridades para que proporcionaran una explicación clara y completa sobre lo sucedido. El gobierno mexicano ha enfatizado que la legislación nacional prohíbe explícitamente la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

Sin embargo, reconoce la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad, la cual debe desarrollarse a través de mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre respetando la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y evitando cualquier forma de subordinación. Actualmente, se están llevando a cabo revisiones en coordinación con las autoridades locales competentes y con la embajada de Estados Unidos en México para esclarecer todos los aspectos del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Estas revisiones buscan establecer un panorama completo de los hechos, incluyendo el propósito de la operación, el alcance de la participación de los agentes estadounidenses y el cumplimiento de los protocolos legales y de seguridad. El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, buscando siempre el beneficio mutuo en materia de seguridad.

No obstante, la insistencia en el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la legislación mexicana es un mensaje claro de que México no tolerará acciones que pongan en riesgo su autonomía y seguridad. El gabinete de seguridad expresó su profundo pesar por el fallecimiento de las cuatro personas involucradas en el accidente del 19 de abril en Chihuahua, extendiendo sus sinceras condolencias a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos.

Este gesto de solidaridad refleja la sensibilidad del gobierno mexicano ante la tragedia y su reconocimiento del dolor causado por la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, la revelación de que los agentes de la CIA no contaban con la acreditación necesaria para operar en México añade una capa de complejidad al incidente y plantea preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades estadounidenses en el cumplimiento de las leyes y regulaciones mexicanas.

La situación exige una investigación exhaustiva y transparente para determinar si hubo alguna violación de la soberanía nacional o de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad. El gobierno mexicano ha dejado claro que no permitirá que este tipo de incidentes se repitan y que tomará todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y garantizar el cumplimiento de la ley.

La cooperación en materia de seguridad es fundamental para enfrentar los desafíos comunes, como el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero debe basarse en el respeto mutuo, la transparencia y el cumplimiento de los marcos legales de cada país. La confianza es un elemento esencial en cualquier relación bilateral, y este incidente ha puesto a prueba esa confianza, lo que requiere un esfuerzo renovado para fortalecer los canales de comunicación y coordinación entre México y Estados Unidos





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