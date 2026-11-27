La ESA y NASA revelan que el agujero de ozono alcanzó 27.3 millones de km2 en septiembre 2026. Se analiza si es fluctuación estacional por vórtice polar o cambio real.

La extensión del agujero en la capa de ozono sobre la Antártida alcanzó en 2026 una de las dimensiones más grandes registradas en las últimas cinco décadas, lo que ha reactivo el monitoreo científico sobre el estado de la atmósfera terrestre. La Agencia Espacial Europea confirmó que el área afectada superó los 27.3 millones de kilómetros cuadrados, generando interrogantes sobre la exposición a la radiación ultravioleta y la eficacia de los acuerdos ambientales vigentes.

Mediciones satelitales y datos de la Agencia Espacial Europea

Las observaciones satelitales de la Agencia Espacial Europea, específicamente mediante el satélite Copernicus Sentinel-5P, registraron esta superficie masiva a finales de septiembre de 2026. Este dato supera en aproximadamente 6.5 millones de kilómetros cuadrados las cifras de registros anteriores, situando al evento entre las mayores extensiones observadas en los últimos 48 años. La precisión de estos instrumentos es fundamental para validar la magnitud del fenómeno este año.

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA, a través de su programa Ozone Watch, realiza un análisis que distingue claramente entre la extensión geográfica y la profundidad del agotamiento. Aunque el área cubierta fue excepcionalmente grande durante 2026, el agotamiento del gas ozono se mantuvo cerca de los niveles promedio históricos. Esta distinción es crucial para entender que el tamaño del agujero no refleja necesariamente una mayor destrucción química del gas protector.

El vórtice polar y las condiciones meteorológicas antárticas

La explicación científica proporcionada por la Agencia Espacial Europea señala que uno de los principales factores fue la presencia de un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente. Este sistema meteorológico mantuvo aislado el aire extremadamente frío sobre la Antártida, permitiendo que las temperaturas de la estratosfera descendieran lo suficiente para formar nubes estratosféricas polares. Estas nubes favorecen reacciones químicas específicas relacionadas con la liberación de cloro y bromo, elementos capaces de destruir las moléculas de ozono de manera acelerada.

Es fundamental destacar que este agujero es un fenómeno estacional con un ciclo predecible. Comienza a formarse durante agosto, aumenta su extensión en septiembre y suele alcanzar su máximo entre mediados de septiembre u octubre. Posteriormente, conforme avanza la primavera del hemisferio sur y las temperaturas estratosféricas aumentan, el vórtice polar pierde fuerza, lo que deriva en la disminución natural del proceso de destrucción del ozono. Por tanto, el crecimiento registrado en 2026 no indica una reversión inmediata de la recuperación.

Impacto en la salud y el Protocolo de Montreal

Las principales preocupaciones derivadas de este deterioro son la mayor cantidad de radiación ultravioleta que puede llegar a la superficie terrestre, particularmente la exposición a la radiación tipo UV-B. Dado que la capa de ozono funciona como un escudo protector, su disminución aumenta los riesgos para la salud humana, incluyendo cáncer de piel, problemas de visión y afectaciones al sistema inmunológico. También se generan daños directos en los ecosistemas naturales.

A pesar de estas fluctuaciones anuales, las variaciones dependen también de las condiciones meteorológicas y químicas de la estratosfera, sin significar necesariamente que se haya revertido la recuperación emprendida por el Protocolo de Montreal, firmado en 1987. Los avances en la eliminación de sustancias destructivas continúan, pero el monitoreo constante por parte de expertos es esencial para determinar si se trata de una fluctuación estacional o de un cambio estructural en el rumbo de la recuperación ambiental global.