Jesús Copado Segura, agricultor de Cutaro, denuncia que el encarecimiento de fertilizantes y diésel, sumado al bajo precio del maíz, impide recuperar la inversión agrícola actual.

El sector agrícola en Cutaro atraviesa una crisis económica severa, donde el desbalance entre los costos de producción y los precios de venta pone en riesgo la sostenibilidad de las familias campesinas. Jesús Copado Segura, productor local, señala que el incremento constante en el precio de insumos como fertilizantes, semillas híbridas y diésel, combinado con la baja comercialización del maíz, impide recuperar la inversión realizada.

Desbalance entre costos de producción y precios de venta

Jesús Copado Segura, agricultor de la localidad de Cutaro, afirma que los campesinos son uno de los sectores más impactados por el encarecimiento de los productos necesarios para el campo. Aunque las lluvias del presente ciclo fueron favorables y llegaron en el tiempo adecuado, permitiendo buenas cosechas, estas condiciones climáticas no bastan para mejorar la economía familiar.

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El productor explica que los insumos agrícolas han alcanzado niveles de precio elevados, lo que contrasta drásticamente con los bajos precios a los que se comercializa el maíz. Esta disparidad deja a los trabajadores del campo sin margen de ganancia, convirtiendo la actividad en una lucha diaria por cubrir gastos básicos y reponer lo invertido.

Impacto financiero y estrategias de supervivencia familiar

Copado Segura maneja aproximadamente 15 hectáreas, operando bajo las modalidades de riego y temporal. Su estrategia actual implica destinar la mayor parte de la producción de maíz a la venta en bodegas, mientras reserva una porción para alimentar animales que luego engorda y vende como fuente adicional de ingresos.

Según el cálculo del agricultor, el dinero obtenido de la cosecha se destina íntegramente a recuperar lo invertido, adquirir nuevamente los insumos para la siguiente siembra y cubrir las necesidades básicas del hogar. El balance financiero actual es negativo, con la expectativa de que este año las pérdidas superen a las del año pasado.

Incertidumbre en el sector y demanda de precios justos

La situación genera una profunda incertidumbre entre las familias campesinas, ya que los ingresos agrícolas limitados no siguen el ritmo del encarecimiento de productos de primera necesidad, como el huevo y la carne. Esta dinámica complica aún más la economía doméstica y presiona a los productores a mantenerse en la actividad por valores familiares más que por rentabilidad.

Jesús Copado Segura destaca que las tierras que cultiva son una herencia de su padre, y el sacrificio histórico asociado a su obtención impide que abandonen el trabajo. A pesar de la desconfianza hacia las mesas de diálogo y la falta de resultados concretos en demandas previas, el agricultor planea continuar trabajando sus parcelas para preservar su legado y sostener a su familia.