Agricultura sustentable y empleo en Ixtaczoquitl

Un proyecto agrlico impulsado por el ayuntamiento y el Tecnolgico de Orizaba busca desarrollar el cultivo de platano morado destinado a la comercializacin de hoja para tamal en Ixtaczoquitl, con el objetivo de generar empleo y aprovechar la creciente demanda de hoja de platano en Mxico y otros pases.

La produccin se destina a la comercializacin de hoja para tamal ms de 40 productores de Ixtaczoquitl participan actualmente en un proyecto agrlico impulsado por el ayuntamiento y el Tecnolgico de Orizaba para desarrollar el cultivo de platano morado destinado a la comercializacin de hoja para tamal .

El ingeniero Omar Carabarín Ruiz indicó que la iniciativa busca generar empleo y aprovechar la creciente demanda de hoja de platano en Mxico y otros pases. Explic que comunidades como Zapoapan cuentan con condiciones adecuadas para desarrollar esta variedad agrlica. Coment que el proyecto considera sistemas de trazabilidad, certificaciones de calidad y prcticas de agricultura regenerativa para garantizar una produccin sustentable.

Aadi que el cultivo tambin representa beneficios ambientales debido a que ayuda a conservar la fertilidad de la tierra mediante cobertura vegetal y rotacin con otros productos agrcolas. El especialista adelantado que se busque exportar hacia Estados Unidos y Europa una vez que se obtengan certificaciones internacionales.

Finalmente, destacó que el objetivo principal es fortalecer el campo y generar nuevas oportunidades econmicas para las familias campesinas de la regiun





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