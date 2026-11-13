Aguascalientes lidera cobertura de agua y mejora educativa según INEGI 2025

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI revela que Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en acceso a agua entubada y avanza en educación y servicios digitales.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI), confirman que Aguascalientes se consolida como una de las entidades con los mejores indicadores de calidad de vida en México. El análisis compara los cambios demográficos y habitacionales registrados cinco años después del Censo de Población y Vivienda 2020, destacando avances significativos en educación, empleo formal y conectividad digital.

Primado en Servicios Básicos de Vivienda

La entidad mantiene su liderazgo indiscutible en infraestructura básica, especialmente en el suministro de agua potable. El 99.6 por ciento de las viviendas cuenta con agua entubada, un dato que sitúa a Aguascalientes en el primer lugar a nivel nacional y una posición que el estado ya venía ocupando desde el año 2020. Esta cifra refleja una cobertura casi total y un acceso casi universal a este servicio fundamental para la población local.

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Progreso Educativo y Alfabetización

En el ámbito académico, el grado promedio de escolaridad aumentó de 10.4 años en 2020 a 11 años en 2025. Este incremento permitió que Aguascalientes escalara desde la sexta hasta la tercera posición nacional en el ranking educativo. La alfabetización también muestra crecimiento, alcanzando el 98.4 por ciento de la población capaz de leer y escribir, frente al 97.7 por ciento de 2020, lo que ubica a la entidad en el quinto lugar del país.

Seguridad Social y Empleos Formales

La afiliación a la seguridad social ha experimentado un salto considerable. El 69.9 por ciento de la población cuenta con derechohabiencia afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este porcentaje representa un incremento sustancial respecto al 54.7 por ciento registrado en 2020, posicionando a Aguascalientes en el tercer lugar nacional. Esta tendencia indica que un mayor número de residentes accede a trabajos formales con protección social.

Expansión Digital y Conectividad

La brecha digital se reduce notablemente con la llegada masiva de internet a los hogares. En 2025, el 86.8 por ciento de las viviendas dispone de este servicio, frente al 61.1 por ciento de 2020. Este avance desplaza a la entidad del séptimo al tercer lugar nacional en conectividad. Asimismo, el acceso a computadoras, laptops o tabletas llega al 47.8 por ciento, avanzando del quinto al cuarto lugar nacional.

Condiciones de Hacinamiento y Alimentación

Otro indicador clave es la drástica reducción del hacinamiento, que bajó de 3.1 por ciento en 2020 a 1.3 por ciento en 2025, situando a Aguascalientes en el tercer lugar nacional. Respecto a la seguridad alimentaria, el 95.1 por ciento de las viviendas tiene acceso a alimentos, lo que coloca a la entidad en el cuarto puesto nacional, superando el 93.2 por ciento reportado hace cinco años.

Propiedad de Vehículos y Prestaciones

La posesión de automóviles también crece, alcanzando el 67 por ciento de las viviendas, frente al 62.3 por ciento de 2020, para ocupar el quinto lugar nacional. En el mercado laboral, el 77.7 por ciento de la población asalariada tiene acceso a prestaciones laborales, cifra superior al 76.9 por ciento de 2020, lo que sitúa a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional. Estos datos reflejan mejoras integrales en la calidad de vida familiar.