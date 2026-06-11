Aguirre critica la pérdida inocente del balón que causó la expulsión de César Montes y analiza mejoras para el duelo ante Corea del Sur

El técnico de la Selección Mexicana señala la necesidad de corregir errores en la posesión tras la roja a César Montes, celebra el gol emocional de Raúl Jiménez y aclara la razón del cambio de Julián Quiñones.

El director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, en conferencia de prensa tras el encuentro, expresó su frustración por la manera en que el equipo perdió la posesión del balón en la jugada que derivó en la expulsión del defensor César Montes .

Según el entrenador, esa pérdida fue "muy inocente" y le irrita particularmente porque demuestra falta de concentración en momentos clave. Aguirre subrayó que para el próximo partido del Grupo A, frente a Corea del Sur, el equipo debe "mejorar algunas cositas" y trabajar en la seguridad en el mediocampo y la defensa para evitar situaciones similares.

La expulsión de Montes dejó al equipo con un hombre menos y complicó el desarrollo del partido, algo que el cuerpo técnico analizará en video para corregir errores. El delantero Raúl Jiménez, quien anotó un gol durante el encuentro y celebró entre lágrimas, recibió palabras de apoyo del seleccionador. Aguirre destacó que el tanto fue especial debido al reciente fallecimiento del padre de Jiménez, lo que añadió un componente emocional a su desempeño.

"Estoy muy contento con él", afirmó el timonel, reconociendo la entereza del jugador para seguir compitiendo a pesar de la circunstancia personal difícil. El gol representó no solo un momento deportivo, sino también un gesto de superación que el equipo valora profundamente. Sobre Julián Quiñones, autor del primer gol del Tri ante los sudafricanos, Aguirre bromeó diciendo que "el sinvergüenza" pidió su cambio para recibir la ovación de los más de 80.000 aficionados presentes en el Estadio Azteca.

Sin embargo, aclaró que la sustitución se debió realmente al cansancio acumulado del jugador, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano en 2023. El seleccionador elogió el esfuerzo de Quiñones y destacó su importancia en el ataque. De cara al duelo contra Corea del Sur, el cuerpo técnico ya trabaja en ajustes tácticos y en la recuperación física del plantel, con el objetivo de sumar tres puntos que aseguren la clasificación a la siguiente fase del torneo





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