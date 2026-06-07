Aguirre recibe noticias favorables: Giménez y Vega se recuperan para el Mundial 2026

El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, celebra la recuperación de jugadores clave como Giménez y Vega de cara al Mundial 2026, mientras se confirma la transmisión gratuita de 32 partidos en territorio nacional.

El seleccionador de México, Javier Aguirre , ha recibido noticias muy favorables en las últimas horas sobre el estado físico de varios integrantes de su plantel, lo cual genera un ambiente de optimismo a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará en parte en territorio mexicano.

Aunque algunos jugadores llegaron con dudas por problemas médicos, el cuerpo técnico y médico ha confirmado que las recuperaciones avanzan según lo planeado. Entre los casos más relevantes se encuentra el del mediocampista Giménez, quien sufrió problemas físicos tras una intervención quirúrgica en su rodilla, pero que ya se entrena al mismo nivel que sus compañeros. El jugador, referente del equipo, expresó su determinación para convertir esta situación en una revancha y demostrar su máximo potencial en la justa mundialista.

Otro de los futbolistas que superó una artroscopia es Vega, delantero del Toluca, whose evaluación médica descartó cualquier contratiempo mayor para su participación. Con estas altas, Aguirre fortalece su plantel en un momento crítico, justo antes del debut de México ante Sudáfrica. La competencia interna en la selección se intensifica y la recuperación de estos referentes alimenta las aspiraciones de pelear por un gran resultado en casa.

Paralelamente, se ha confirmado que la mejor televisora del país transmitirá en vivo y gratis 32 partidos del torneo, incluyendo todos los encuentros de México en fase de grupos, así como duelos clave de otras selecciones y las fases finales hasta la gran final. Esto asegura que la afición pueda seguir todo el camino del combinado nacional y de las grandes figuras del fútbol mundial, como los posibles enfrentamientos entre estrellas como Mbappé y Cristiano Ronaldo, algo que los hinchas ya sueñan con ver.

La cobertura televisiva ampliada refuerza el impacto del Mundial en México y la oportunidad de vivir el evento desde casa con la misma pasión que en los estadios





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