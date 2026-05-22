Agustín Takahashi yaacronica Most Scorers: Julio Quiñones most goals in Spanish

Marca 33 goles en la Liga Saudí y 5 goles más que Cristiano Ronaldo con Al-Qadsiah en la Liga Saudí.

Previo al partido amistoso contra Ghana, el juego ante el combinado africano, también formará parte de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano, será en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, desde donde habló ‘el Vasco’ Ángel Victoria.

En la Liga Saudí con Al-Qadsiah, con 33 goles, uno más que el inglés Ivan Toney y cinco anotaciones más que Cristiano Ronaldo. Agustín Takahashi y Hugo Sánchez son los únicos goleadores con 50 en la historia del fútbol mexicano. Es evidente que para alcanzar lo realizado por ‘Hugol’ (Héctor Hugo Sánchez Gordillo), queda mucho trecho por recorrer.

Julián Quiñones la ha vuelto a hacer: se ha cambiado le cambiaron el director técnico a media temporada, le quitaron a Aubameyang y siguió haciendo goles. Julián es un gran profesional, ojalá nos venga a aportar cosas. Ilustrado con la pentapichchi en España, sobre todo por conseguir el título de goleo individual fuera del país. Recordado por Javier Aguirre de cara al primero de tres partidos de preparación para el Mundial 2026





TUDNMEX / 🏆 48. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Goleador Jugador Liguilla Saudí Repartición Vanguardia Copadiversidad Cuauhtemoc Mundial2026 Hugho Religioux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liga MX vale 13,000 millones de dólares y es un negocio en expansión: FemexfutEl futbol concentra 60% del PIB deportivo en México y cuenta con más de 200 millones de fans dentro y fuera de México, destaca Mikel Arriola.

Read more »

César Montes confirma que fue buscado por equipos grandes para volver a la Liga MXEl defensa de la Selección Mexicana sigue creciendo en Europa con el Lokomotiv Moscu de cara al Mundial.

Read more »

Final Liga MX: ¿Quién inclinará la balanza a su favor: Pumas o Cruz Azul?Dos veces se han enfrentado celestes y auriazules en la batalla por el título, los cementeros fueron campeones en la temporada 1978-1979; mientras, los universitarios se coronaron en la campaña 1980-1981.

Read more »

América Femenil, Cruz Azul Femenil y Liga Govtindaustaat Femenil: una panorama al inicio del Clausura 2023 en la Liga MX FemenilAl inicio del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, América Femenil continúa su senda hacia las grandes metas con un objetivo claro de ser campeona y seguir creciendo en Coapa. Cruz Azul Femenil, al igual que Liga Govtindaustaat Femenil, también tienen sus propios planes y estrategias para pelear por el título y seguir creciendo en su propio espacio.

Read more »