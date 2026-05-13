AHMSA's complex sale nears end as buyer offers less than demanded

Despite efforts, an agreement is still elusive as the buyer does not meet the minimum demand, facing constraints from creditor scrutiny and high corporate debt levels.

Recordó que fue en noviembre de 2024 cuando la empresa se declaró en quiebra y el proceso que utilizaba para producir acero, como la fundición del hierro, es muy complicado, muy costoso y lleva unos años detenido, lo que representa un hándicap muy negativo para quien la pueda comprar.

Toda vez que los activos se vuelven obsoletos, calentar los hornos les llevará meses y volver a tener la logística para atraer hierro y fundirlo también es complicado, lo que generaría que no fuera rentable de manera inmediata para el comprador. A ello se suma su carga de pasivos, que supera los 61 mil millones de pesos, recursos que se adeudan principalmente a un banco, así como a instituciones del Gobierno Federal.

También está la carga más coyuntural, la laboral y la que se tiene con proveedores, que llega a los 22 mil millones de pesos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AHMSA Sale Concurrenceque Bankruptcy Complex Liquidation Cybertron E5200i Cybertron E5250 Concurrencia Vieta Creditor Scrutiny Debt Levels

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

15 policías resultaron lesionados en el bloque de extrabajadores de AHMSAEl enfrentamiento durante el bloqueo de la carretera federal 57 dejó al menos 15 elementos lesionados y nueve personas detenidas, quienes posteriormente fueron liberadas

Read more »

Protestantes de AHMSA bloquean vialidad, enfrentamiento con policías coahuilensesTrabajadores de Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA), la siderúrgica más importante de América Latina, bloquearon la carretera 57 en Castaños, Coahuila, para exigir respuestas al Gobierno Federal y al estado debido a la venta de la empresa y los recortes en otras empresas por las que dependían. La protesta se declaró luego de que los obreros terminaran con las ventas y no se encontrara una fecha para solucionar su situación.

Read more »

Acusan intervención política tras violencia en bloqueo de ex obreros de AHMSA sobre la Carretera 57Gobierno estatal señala a supuestos agitadores vinculados a Morena de alentar confrontaciones durante protesta de ex obreros de AHMSA

Read more »

Coahuila: urge Manolo Jiménez a Federación agilizar rescate de AHMSAEl mandatario estatal señaló que el conflicto personal de la administración federal anterior “tronó” a la empresa y afectó a miles de familias

Read more »