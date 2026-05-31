AICM concluye la primera fase de modernización con una inversión de 10 mil millones de pesos antes del Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México termina la primera etapa de su programa de remodelación, ampliando áreas de pasajero y modernizando filtros de seguridad, con una inversión total de 10 mil millones de pesos, a pocos días del inicio del Mundial de fútbol 2026.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) culminó la primera fase de su ambicioso programa de modernización a tan solo unos días de la inauguración del Mundial de fútbol 2026.

La obra, que demandó una inversión de 6 500 millones de pesos, forma parte de un proyecto integral cuyo presupuesto total asciende a 10 000 millones de pesos. Con esta etapa concluida, el complejo aeroportuario amplió significativamente sus áreas de atención al viajero, incorporando mejoras estructurales y tecnológicas que buscan optimizar la experiencia de millones de pasajeros que llegarán al país para el evento deportivo de mayor magnitud mundial.

Las obras incluyeron la renovación completa de los espacios de espera, los pasillos de circulación y las áreas comunes, así como la ampliación y modernización de los filtros de seguridad. En total, se rehabilitaron 394 000 metros cuadrados de superficie destinada directamente al público, lo que permite una mayor fluidez en la circulación interna y una reducción de los tiempos de atención en los procesos de facturación, inspección y embarque.

Entre los cambios más destacados se encuentran los nuevos filtros de seguridad, equipados con tecnología de última generación que acelera el control de equipaje y pasajeros, especialmente en los horarios de mayor afluencia. Las líneas de inspección fueron reconfiguradas para crear puestos de atención múltiples, lo que disminuye los cuellos de botella y mejora la percepción de rapidez y eficiencia.

Además, se reforzaron las vialidades internas y externas, facilitando el acceso de taxis de plataforma, que según estudios serán los medios de transporte más utilizados por los visitantes del Mundial. El Centro de Exposiciones, integrado ahora en la zona rehabilitada, también se beneficia de las mejoras, ofreciendo instalaciones más modernas para eventos paralelos y actividades culturales durante el torneo.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Sheinbaum, destacó la relevancia de este proyecto al señalar que el aeropuerto constituye la primera impresión que millones de turistas tendrán del país.

"Esta inversión no solo eleva la capacidad operativa del AICM, sino que también proyecta una imagen de modernidad, seguridad y hospitalidad que queremos transmitir a los visitantes del Mundial", afirmó Sheinbaum durante la ceremonia de entrega. La finalización de la primera fase sienta las bases para la segunda etapa, que incluirá la expansión de plataformas y la incorporación de nuevos servicios digitales para la gestión de itinerarios.

Con estas mejoras, el AICM se posiciona como un hub aeroportuario competitivo a nivel internacional, capaz de atender la creciente demanda de pasajeros y de consolidar a México como un destino atractivo para eventos de gran relevancia global





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