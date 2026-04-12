AICM: Conoce los artículos permitidos, prohibidos y restringidos en tu equipaje

La Secretaría de Marina detalla la lista de artículos permitidos, prohibidos y restringidos en el equipaje del AICM para garantizar la seguridad de los pasajeros. Infórmate antes de tu viaje.

Si planeas viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ), ya sea por motivos laborales o para disfrutar de unas merecidas vacaciones, es fundamental que te familiarices con las regulaciones de equipaje establecidas.

La Secretaría de Marina ha publicado una lista detallada que especifica los artículos permitidos, prohibidos y restringidos que los pasajeros deben tener en cuenta para evitar contratiempos y garantizar una experiencia de viaje segura y fluida. Esta lista abarca una amplia gama de objetos, desde alimentos y herramientas hasta artículos deportivos, médicos, misceláneos, inflamables, explosivos y armas de fuego. La correcta comprensión y cumplimiento de estas normativas es crucial no solo para la persona que viaja, sino también para la seguridad de todos los demás pasajeros. Ignorar estas indicaciones podría resultar en la confiscación de objetos, retrasos en el vuelo o incluso, en casos más graves, consecuencias legales.<\/p>

Es importante resaltar que estas regulaciones están diseñadas para proteger a todos los usuarios del AICM, asegurando un entorno seguro y en cumplimiento de las normativas internacionales. La revisión de esta lista se convierte, por lo tanto, en un paso esencial en la preparación de cualquier viaje desde el aeropuerto. Asegúrate de verificarla antes de empacar tus maletas para evitar sorpresas desagradables y viajar con tranquilidad.La lista de artículos permitidos ofrece una amplia variedad de opciones para los viajeros. Entre los objetos autorizados se encuentran elementos como hamacas, jabón en polvo, palos para selfies, paraguas y toallas húmedas para bebé. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos artículos que pueden ser transportados sin restricciones. Es importante destacar que, si bien estos objetos son permitidos, es fundamental que se ajusten a las dimensiones y pesos establecidos por la aerolínea. Adicionalmente, se recomienda que, en caso de transportar líquidos, geles o aerosoles, se cumplan con las regulaciones de seguridad, como el empaque en bolsas transparentes y el límite de capacidad por envase.<\/p>

Por otro lado, la sección de artículos restringidos incluye objetos que, bajo ciertas condiciones, pueden ser transportados, pero que requieren una revisión especial o una autorización previa. Entre estos, se encuentran animales vivos, instrumentos musicales y spray de defensa personal. Es crucial informarse sobre los requisitos específicos para cada uno de estos artículos, ya que las regulaciones pueden variar dependiendo del tipo de artículo y del destino del vuelo. Por ejemplo, el transporte de animales vivos suele requerir documentación específica, como certificados de salud y vacunas, así como el uso de jaulas homologadas. En el caso de los instrumentos musicales, se recomienda contactar con la aerolínea para informarse sobre las dimensiones permitidas y las opciones de transporte, como el equipaje de mano o el equipaje facturado. Finalmente, en cuanto al spray de defensa personal, es fundamental conocer las restricciones legales en el país de destino y cumplir con los límites de tamaño y contenido establecidos.<\/p>

Además de los artículos permitidos y restringidos, la lista del AICM también incluye una sección de artículos prohibidos. Estos objetos, por razones de seguridad, están estrictamente prohibidos en el equipaje de mano y en el equipaje facturado. Entre los artículos prohibidos se encuentran armas de fuego, explosivos, sustancias inflamables, productos químicos peligrosos y cualquier objeto que pueda ser utilizado como arma o que represente un riesgo para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La Secretaría de Marina, en colaboración con las autoridades aeroportuarias, realiza controles exhaustivos para detectar y confiscar cualquier artículo prohibido. Estos controles pueden incluir la revisión de equipajes mediante rayos X, inspecciones manuales y, en algunos casos, el uso de perros detectores de explosivos. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en la confiscación de los objetos prohibidos, multas e incluso en la detención de la persona infractora. Por lo tanto, es imprescindible que los pasajeros revisen cuidadosamente la lista de artículos prohibidos antes de empacar sus maletas y que se abstengan de transportar cualquier objeto que pueda infringir las regulaciones. La seguridad de todos los pasajeros y la tripulación es la prioridad principal, y el cumplimiento de estas normativas es fundamental para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos. EL UNIVERSAL ofrece en WhatsApp las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más<\/p>





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