AICM liquida bono MEXCAT por 565.9 millones de dólares

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizó el pago de 565.9 millones de dólares correspondientes al Bono 2026, reduciendo su deuda total a 3,152 millones de dólares.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM) ejecutó este martes un hito financiero significativo mediante la liquidación de una porción sustancial de su pasivo estructurado. La terminal aérea, operada por la empresa Aeropuertos e Infraestructura Aeroportuaria, informó que el Fideicomiso MEXCAT completó con éxito el desembolso de las Notas Preferentes Garantizadas con vencimiento en el año 2026. Este movimiento concreto eleva la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la infraestructura aeronáutica nacional.

La operación específica implicó el pago de un monto exacto de 565.9 millones de dólares a los tenedores de valores. Este flujo de efectivo permitió reducir el saldo total de la deuda pendiente en 3,152 millones de dólares, una cifra que refleja el estado actual de las obligaciones financieras. La entidad explicó que esta capacidad de pago no surgió de la nada, sino que fue el resultado directo de la reciente ampliación de las operaciones comerciales en la terminal aérea capitalina, lo cual generó los excedentes necesarios para honrar este compromiso.

Also read El AICM anuncia el pago del Bono 2026 por un monto de 565 millones de dólares

Detalles del Bono 2026 y Remanente

El instrumento financiero cancelado corresponde a las Notas Preferentes Garantizadas con una tasa de interés fija del 4.250%. La cancelación de este lote específico deja en circulación únicamente tres Notas Preferentes Garantizadas adicionales, instrumentos que fueron generados originalmente para financiar la construcción del abandonado aeropuerto en Texcoco. Estas obligaciones restantes mantienen su vigencia y representan el segmento final del pasivo estructurado que fue contraído hace varios años para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

La declaración oficial detalló que el cumplimiento de este compromiso crítico se llevó a cabo sin afectar las finanzas corporativas ni el desempeño operativo diario de la terminal. La gestión eficiente de los flujos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) jugó un papel fundamental en esta optimización. Dichos recursos fueron canalizados estratégicamente no solo para pagar la deuda, sino también para contribuir al financiamiento de las obras de remodelación que comprenden la primera y segunda etapa de mejoras en las instalaciones del AICM.

Rol de la SHCP y Origen de la Deuda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desempeñó un rol de supervisión crítica durante todo el proceso. En un comunicado detallado, se especificó que el AICM contó con el acompañamiento, la coordinación y el monitoreo permanente de esta dependencia del gobierno federal. Esta supervisión garantizó que los recursos del Fideicomiso MEXCAT se utilizaran estrictamente para cumplir con las obligaciones contractuales ante el mercado de capitales, manteniendo la integridad financiera de la operación.

Es importante contextualizar que la deuda total contratada en el mercado internacional para fondear la construcción del desechado Aeropuerto Internacional de México (NAIM) alcanzó la cifra de 6,000 millones de dólares en el año 2016. La reducción progresiva de este monto a través de pagos selectivos como el reciente representa una estrategia de saneamiento fiscal. Al disminuir la carga del pasivo, la entidad puede reorientar su capacidad de endeudamiento hacia la modernización de las terminales existentes en lugar de mantener el financiamiento de un proyecto cancelado.

Factores Clave del Éxito Financiero

La viabilidad de este pago no se debió a una sola causa, sino a una combinación de factores económicos y operativos documentados por la terminal. En primer lugar, destaca la recuperación robusta del número de pasajeros del aeropuerto tras los efectos de la pandemia por Covid-19. Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025, la terminal registró una tasa de crecimiento anual promedio del 4%, lo que tradujo un aumento constante en los ingresos por tarifas y servicios.

En segundo lugar, las autorizaciones regulatorias otorgadas en los años 2025 y 2026 permitieron incrementar la capacidad operativa de la terminal. Se aprobó el paso de 43 a 46 operaciones por hora, lo que incrementó el volumen de tráfico aéreo y, consecuentemente, los ingresos generados por la TUA. Este aumento en la capacidad operativa es un indicador directo de la salud del sector aeronáutico en la capital y un catalizador financiero clave para la solvencia del fideicomiso.

Impacto Cambiario y Gestión de Flujo

Un tercer factor determinante fue la apreciación del peso mexicano frente a otras monedas, un fenómeno macroeconómico que contribuyó favorablemente a los flujos excedentes. Cuando el peso se fortalece, el costo real en moneda nacional de la deuda en dólares disminuye, facilitando el ahorro interno necesario para completar el pago del Bono 2026. La gestión de los flujos de la TUA estuvo orientada específicamente a optimizar su aprovechamiento y aplicarlos al cumplimiento de estos compromisos financieros prioritarios.

Estos elementos combinados demuestran una estrategia de gestión de tesorería disciplinada por parte del AICM y el Fideicomiso MEXCAT. La capacidad de liquidar 565.9 millones de dólares sin comprometer la operación diaria evidencia la resiliencia del modelo financiero actual. A medida que la deuda total baja de los 3,152 millones de dólares restantes, la terminal se posiciona mejor para invertir en las mejoras de infraestructura que los pasajeros requieren para una experiencia de viaje más eficiente y moderna.