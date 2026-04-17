AICM reabre pisos clave de estacionamiento en Terminal 2 y promueve pagos digitales para el Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reabrirá los pisos 3 y 4 de su estacionamiento en la Terminal 2 el 17 de abril de 2026. Se recomienda el uso de la aplicación Copemsa Móvil para pagos y se informan sobre estacionamientos alternos y la importancia de planificar llegadas.

El Grupo Aeroportuario Marina ha anunciado la reapertura de los pisos 3 y 4 del estacionamiento de la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) a partir de las 8:00 horas del viernes 17 de abril de 2026. Esta medida se enmarca dentro de un ambicioso plan de modernización integral que busca optimizar la experiencia de los usuarios y prepararse para eventos de gran envergadura como el Mundial de Futbol 2026.

La remodelación de esta área de estacionamiento forma parte de una estrategia más amplia del Grupo Aeroportuario Marina para mejorar la infraestructura y los servicios en la terminal aérea capitalina, anticipándose a un incremento significativo en el flujo de pasajeros y visitantes previsto para dicho evento deportivo. La finalidad es garantizar una operación fluida y eficiente, ofreciendo instalaciones de primer nivel que reflejen la importancia del aeropuerto como puerta de entrada al país. Paralelamente a la reapertura, el AICM insta a los usuarios del estacionamiento de la Terminal 2 a adoptar la aplicación Copemsa Móvil para realizar sus pagos. Esta iniciativa busca agilizar significativamente el proceso de salida, eliminando las esperas en filas y promoviendo un sistema de pago sin efectivo, lo que contribuye a una experiencia más cómoda y rápida. La aplicación está disponible para su descarga en las plataformas iOS y Android, facilitando así la adopción por parte de un amplio espectro de usuarios. Esta estrategia digital se alinea con la tendencia global de digitalización de servicios, buscando ofrecer soluciones tecnológicas que mejoren la accesibilidad y la eficiencia en la gestión de recursos y tiempos. Consciente de la potencial demanda y la necesidad de ofrecer alternativas para la movilidad de sus usuarios, el AICM ha puesto a disposición tres estacionamientos alternos. Estas opciones adicionales están diseñadas para complementar la capacidad del estacionamiento principal y ofrecer flexibilidad a los viajeros. El primer estacionamiento alterno se encuentra habilitado en la Puerta 6 de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, desde donde se proporciona un servicio de transporte seguro, continuo y gratuito hacia el aeropuerto. Esta opción es ideal para aquellos que prefieren dejar su vehículo y ser trasladados directamente a la terminal. El segundo estacionamiento está ubicado estratégicamente a un costado de la Glorieta de la Terminal 2, una localización de fácil acceso y bien comunicada. Finalmente, el tercer estacionamiento se sitúa a un costado de la Terminal 2, sobre la calle Santos Dumont, ofreciendo otra alternativa conveniente para quienes necesitan estacionar cerca de la terminal. La implementación de estos estacionamientos alternos subraya el compromiso del aeropuerto con la optimización de la experiencia del usuario, buscando siempre anticiparse a las necesidades y ofrecer soluciones prácticas. Además de las mejoras en la infraestructura de estacionamiento y la promoción de soluciones de pago digital, el AICM hace un llamado enfático a los usuarios para que planifiquen sus llegadas al aeropuerto con la debida anticipación. Esta recomendación es fundamental para evitar contratiempos y asegurar un proceso de traslado sin estrés. La recomendación de acudir al aeropuerto con tiempo suficiente permite gestionar cualquier imprevisto, adaptarse a posibles demoras y disfrutar de una experiencia de viaje más relajada. Asimismo, se reitera la invitación a explorar y utilizar los estacionamientos alternos mencionados, así como a considerar las diversas opciones de transporte público disponibles para llegar a las terminales aéreas. La integración de múltiples modos de transporte y la planificación anticipada son pilares para la eficiencia operativa del aeropuerto y para la comodidad de todos los viajeros, especialmente en periodos de alta afluencia. La gestión proactiva de la movilidad es clave para el éxito de la operación aeroportuaria





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