AIEA Alerta Sobre el Peligro de Atacar la Central Nuclear de Bushehr: Consecuencias Desastrosas para la Región

La Agencia Internacional para la Energía Atómica reitera su preocupación por los riesgos de un ataque a la central nuclear iraní de Bushehr, destacando el peligro para la región del Golfo Pérsico. Las advertencias se intensifican ante la actividad militar cercana a la planta y las posibles consecuencias radiológicas.

Por quinta vez desde el inicio de los ataques de las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán , la Agencia Internacional para la Energía Atómica ( AIEA ) ha emitido una advertencia sobre los riesgos inherentes a un posible bombardeo de la Central Nuclear de Bushehr . Esta instalación, clave en el programa nuclear iraní, es uno de los pretextos que la coalición israelí-estadounidense ha utilizado para justificar sus acciones contra la nación persa.

La AIEA, basándose en análisis independientes de imágenes satelitales recientes y en su profundo conocimiento del sitio, ha confirmado impactos militares en las proximidades de la planta, incluyendo uno a tan solo 75 metros del perímetro. A pesar de estos eventos, la planta ha permanecido indemne hasta el momento.\El director general de la AIEA, Rafael Grossi, reiteró su preocupación, enfatizando que la persistencia de actividad militar en las cercanías de la planta, que está en funcionamiento y contiene cantidades significativas de combustible nuclear, representa un peligro latente. Según Grossi, un accidente radiológico severo podría desencadenarse, con consecuencias devastadoras para la población y el medio ambiente, tanto en Irán como en las regiones circundantes. Esta advertencia resalta la gravedad de la situación y la necesidad de evitar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la población civil y generar una catástrofe con efectos de largo alcance. Las implicaciones de un ataque a Bushehr se extienden más allá de las fronteras iraníes, afectando directamente a los países del Golfo Pérsico, lo cual aumenta la complejidad y la urgencia de encontrar una solución pacífica al conflicto.\En un análisis reciente, Abbas Aragchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, explicó de manera detallada por qué una explosión en la planta nuclear de Bushehr podría ser más perjudicial para los países del Golfo Pérsico que para el propio Irán. Según el ministro, las condiciones geológicas y la dependencia del agua de la región son factores cruciales en esta ecuación. Aragchi señaló que la ubicación de Bushehr en el Golfo Pérsico, en contraste con la posición de Teherán, a 750 kilómetros tierra adentro y protegida por las montañas Zagros, crea una disparidad en la vulnerabilidad. Además, los vientos predominantes del invierno soplan de norte a sur, dirigiéndose directamente hacia los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y la Provincia Oriental de Arabia Saudita. Las corrientes marinas del Golfo, añadió, podrían transportar la contaminación nuclear hacia Bahréin y Kuwait en un lapso de solo quince días. Esta rápida propagación del peligro es particularmente alarmante dada la dependencia de estos países del agua del Golfo, tanto para el consumo humano como para la agricultura. Qatar, por ejemplo, depende en un 99% de las plantas de desalinización, Kuwait y Bahréin en un 90%, Arabia Saudita en un 70% y los Emiratos Árabes Unidos en un 42%





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