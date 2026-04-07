Air Canada abre ruta Mazatlán-Vancouver; Sinaloa fortalece la conectividad internacional

Air Canada anuncia una nueva ruta directa entre Mazatlán y Vancouver, fortaleciendo la conectividad internacional de Sinaloa y promoviendo el turismo. La ruta iniciará operaciones en diciembre con dos frecuencias semanales, impulsando el crecimiento económico y turístico de la región.

Air Canada , la principal aerolínea de Canadá, ha anunciado la apertura de una nueva ruta que conectará Mazatlán , Sinaloa , con Vancouver . La iniciativa, que entrará en vigor el 15 de diciembre, ofrecerá dos frecuencias semanales, consolidando así la conectividad internacional de la región y fortaleciendo la posición de Sinaloa como un destino turístico atractivo y de crecimiento sostenido.

Esta nueva conexión, vigente hasta el 9 de abril de 2027, es el resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). La llegada de Air Canada representa un paso estratégico, ya que se trata de una de las aerolíneas más importantes del mercado canadiense y un gran proveedor de servicios aéreos en dicho país. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, destacó que esta nueva ruta refleja la confianza de las aerolíneas internacionales en la entidad, así como la creciente preferencia de los viajeros por Mazatlán. El funcionario Ricardo Dueñas, director general de OMA, subrayó que México es un mercado estratégico para la compañía. “Nos enorgullece seguir creciendo en el país y fortalecer la conectividad a través de Canadá con una red de rutas cada vez más robusta”, expresó, resaltando la importancia de la colaboración en este proyecto. Además, Ricardo Dueñas indicó que la incorporación de esta nueva ruta confirma el compromiso del grupo aeroportuario por impulsar la conectividad internacional y fortalecer la competitividad de las ciudades como polos de desarrollo económico y turístico.\El lanzamiento de esta nueva ruta aérea es particularmente significativo para Sinaloa, ya que Canadá es uno de los mercados emisores de turistas más importantes para el estado. La conexión directa con Vancouver facilitará el acceso a la región para los viajeros canadienses, impulsando así el turismo y la economía local. La decisión de Air Canada de expandir sus operaciones en Mazatlán subraya el atractivo turístico de la ciudad y la confianza de la aerolínea en el potencial de crecimiento de la región. Esta nueva ruta no solo beneficiará al sector turístico, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el comercio y la inversión. El gobierno de Sinaloa ha trabajado arduamente para mejorar la infraestructura y los servicios turísticos, lo que ha contribuido a aumentar la popularidad de Mazatlán como destino vacacional. La colaboración entre el sector público y privado, ejemplificada por la alianza entre la Secretaría de Turismo y OMA, ha sido clave para el éxito de esta iniciativa. La expectativa es que la nueva ruta genere un aumento considerable en el número de visitantes canadienses, lo que a su vez impulsará la creación de empleos y el desarrollo económico en la región.\Finalmente, la apertura de la ruta Mazatlán–Vancouver representa un hito en la estrategia de expansión de Air Canada en México. La aerolínea ha demostrado su compromiso con el mercado mexicano al invertir en nuevas rutas y ampliar su red de conexiones. Esta nueva ruta se suma a otras ya existentes, fortaleciendo la conectividad entre Canadá y México y facilitando los viajes de negocios y turismo entre ambos países. Se espera que la ruta tenga un impacto positivo en la economía local, ya que impulsará el gasto turístico y la creación de empleos. Además, contribuirá a fortalecer los lazos culturales y económicos entre México y Canadá. La Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) continuarán trabajando en conjunto para promover Mazatlán como un destino turístico de primer nivel y atraer a más visitantes internacionales. Este esfuerzo conjunto demuestra el compromiso de las autoridades y la industria turística por impulsar el crecimiento económico y la prosperidad en la región





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