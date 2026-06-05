Airbnb se expande en México y el resto del país

La plataforma digital de hospedaje ha conquistado el resto del país, con una expansión que abarca mil 455 municipios de México. Los datos inéditos de Inside Airbnb revelan que en esos lugares existen más de 254 mil viviendas que operan completa o parcialmente como Airbnb.

Dos meses antes del inicio del Mundial de fútbol, Airbnb lanzó una campaña para incentivar a las personas a convertir sus viviendas en alojamientos temporales.

La plataforma digital ofreció incentivos de 750 dólares y una calculadora de ingresos estimados para atraer a los huéspedes durante el torneo. Según datos inéditos de Inside Airbnb, el gigante turístico ha conquistado el resto del país, con una expansión que abarca mil 455 municipios de México, lo que equivale al 59 por ciento de los que hay en el país.

En esos lugares existen más de 254 mil viviendas que operan completa o parcialmente como Airbnb, además de 40 mil alojamientos anunciados en la plataforma que en realidad son cuartos de hotel. La propagación del negocio ha encendido las alarmas entre las autoridades, que intentan limitar a Airbnb más allá del cobro de impuestos.

El Mundial va a disparar todavía más este crecimiento, con la empresa estima que uno de cada seis huéspedes en México, Canadá y Estados Unidos reservará con Airbnb por primera vez durante el torneo. Los anfitriones con más de un alojamiento son considerados 'anfitriones comerciales' por Inside Airbnb, ya que al contar con más de un alojamiento no son dueños que compartan un hogar propio.

En México, los anfitriones con solo uno o dos anuncios administran el 44 por ciento de los alojamientos disponibles, mientras que el 23 por ciento restante de las unidades de hospedaje es administrado por anfitriones con al menos 10 alojamientos cada uno





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