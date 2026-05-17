Airbus A220-300 de Croatia Airlines sale de pista en Split, Croacia, y se detiene sobre hierba

Un avión Airbus A220-300 de la aerolínea Croatia Airlines se salía de la pista durante una maniobra de despegue abortada en el aeropuerto de Split, Croacia, y se detuvo sobre una zona de césped. La aeronave, con matrícula 9A-CAN y solo 11 meses de operación, atravesó parte del área lateral de la pista y avanzó sobre la hierba que rodea el aeropuerto. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque el incidente fue clasificado como ‘grave’ por la Agencia de Investigación de Accidentes de Tráfico Aéreo de Croacia.

El pasado sábado, en el aeropuerto de Split , Croacia , un avión Airbus A220-300 de la aerolínea Croatia Airlines se salía de la pista durante una maniobra de despegue abortada.

La aeronave, con matrícula 9A-CAN y solo 11 meses de operación, terminó detenida sobre una zona de césped después de atravesar parte del área lateral de la pista. El incidente ocurrió cuando el vuelo OU412, con destino a la ciudad alemana de Frankfurt, comenzaba su proceso de despegue. Según los primeros reportes, los pilotos decidieron cancelar la maniobra siguiendo protocolos de seguridad.

Sin embargo, el avión continuó desplazándose hasta abandonar la pista y avanzar sobre la hierba que rodea el aeropuerto. Las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales mostraron las marcas que dejó el Airbus mientras avanzaba fuera de la pista. Un vídeo compartido por el portal Dnevnik mostró la fuerza con la que los motores impulsaron la aeronave antes de detenerse.

En fotografías posteriores también se observaron daños en la zona inferior del avión y tierra removida a varios metros del recorrido. A bordo viajaban 132 pasajeros y tripulantes, quienes fueron evacuados sin reportes de lesiones. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque el incidente fue clasificado como ‘grave’ por la Agencia de Investigación de Accidentes de Tráfico Aéreo de Croacia. La investigación se iniciará para determinar qué ocurrió durante la maniobra





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