Al menos tres viviendas en San Antonio Zomeyucan al borde del colapso por desbordamiento del Río Hondo

Varios vecinos de San Antonio Zomeyucan han informado sobre las afectaciones causadas por el Río Hondo en Naucalpan, al desbordarse después de intensas lluvias. Tres viviendas están al borde del colapso y otras 24 han resultado afectadas, en parte por daños estructurales en inmuebles.

Al menos tres viviendas en San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan (Estado de México), se encuentran al borde del colapso debido al desbordamiento del Río Hondo .

Alfonso Díaz, habitante local, manifestó que«están muy peligrosofacías aquí, yo vivo aquí adelante y la agua ya está carcomiendo la barda, necesitamos que nos apoyen. Siempre es lo mismo, cada año, con los sustos del agua que se viene». Protección Civil de Naucalpan analiza daños estructurales en varios inmuebles tras las intensas lluvias, con el objetivo de determinar si se deben demolir.

El coordinador de la entidad, Carlos Alejandro Sánchez, señaló que«casi es probable que no tengan planos ni de cimentación; es autoconstrucción en la mayoría de los casos, lo que hace más vulnerables a las personas que ahí habitan. Pero se los tenemos que decir de una manera clara, técnica; y después, bueno, si se tienen que demoler las viviendas, que por los daños que se aprecian en algunas de ellas es evidente que así es».

Cabe destacar que también es importante aclararles a las familias afectadas sobre qué título estaban habitando ahí y quiénes son las personas que habitan, para garantizar su derecho al habitar en los espacios en los que se encuentran





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

No Generado Programáticamente. Si释义不清晰，请参考[維基百科百科 Río Hondo Intensas Lluvias Desbordamiento Vivinios Al Borde Del Colapso Afectaciones En Inmuebles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AB Quintanilla 'corona' a Cazzu en pleno concierto: 'nunca dejes que otros apaguen lo que llevas dentro'La cantante se presentó con éxito en San Antonio, donde compartió escenario con el músico

Read more »

Brugada defiende la demolición del skatepark de San Antonio Abad pese a las críticasEl skatepark fue demolido como parte de la construcción del Parque Elevado sobre la calzada de Tlalpan, un corredor peatonal presentado por la actual administración como parte de la infraestructura vinculada al Mundial de Futbol 2026.

Read more »

Reconstruirán skatepark de San Antonio AbadLa jefa de Gobierno, aseguró que el skatepark demolido por las obras del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan será reemplazado por uno nuevo

Read more »

Colectivo Hasta Encontrarte localiza restos de tres personas en San Antonio Texas de IrapuatoColectivo de búsqueda halló restos de dos hombres y una mujer en parcelas de San Antonio Texas, Irapuato; Fiscalía investiga

Read more »