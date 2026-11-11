Al menos una persona fallece y diez resultan heridas por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Un edificio de tres pisos se desplomó en Brooklyn provocando víctimas mortales y múltiples heridos, mientras los equipos de rescate luchan por localizar a los desaparecidos en medio de escombros.

Una trágica tragedia ha sacudido a la ciudad de Nueva York durante la tarde de este miércoles, cuando un edificio residencial de tres plantas se desplomó de manera repentina y violenta en el distrito de Brooklyn.

El incidente ha resultado en al menos una víctima mortal y diez personas resultaron heridas, según confirmaron las autoridades locales inmediatamente después de que ocurriera el siniestro. Los equipos de rescate, compuestos por bomberos, paramédicos y personal especializado en desastres, se encuentran trabajando incansablemente bajo condiciones extremadamente difíciles para localizar a posibles desaparecidos que podrían estar atrapados bajo las enormes cantidades de escombros.

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Autoridades establecen perímetro de seguridad en Brooklyn

La gravedad de la situación ha llevado a las autoridades a establecer un perímetro de seguridad extenso, cerrando calles adyacentes y evakuyendo a los residentes de los edificios cercanos como medida preventiva ante posibles réplicas o colapsos adicionales. El incidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas locales, momento en el cual varias personas se encontraban en el interior de la estructura.

Testigos presenciales y imágenes publicadas en redes sociales por los propios cuerpos de bomberos muestran una escena caótica, con una pila masiva de concreto, madera y materiales de construcción esparcidos por el terreno. Un oficial del Cuerpo de Bomberos informó a CNN que al menos uno de los heridos sigue atrapado bajo los escombros, lo que ha complicado las operaciones de búsqueda.

Además, se ha confirmado que cuatro de las diez personas heridas se encuentran en estado grave, siendo trasladadas a diferentes hospitales de la zona para recibir atención médica urgente. A pesar de los intensos esfuerzos, las autoridades aún no han podido precisar las causas exactas que provocaron el derrumbe del inmueble. Es importante destacar que esta tragedia se produce en un contexto reciente de eventos desafortunados para el distrito.

Brooklyn sufre otro incidente trágico días después

Apenas el día anterior, el jueves, Brooklyn fue escenario de otra desgracia similar, aunque de naturaleza distinta, cuando un aparatoso incendio destruyó una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park. Aquel incidente dejó un saldo de seis personas fallecidas y otras nueve heridas, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad y ha llevado a las autoridades a intensificar las inspecciones de seguridad en edificaciones antiguas.

El edificio derrumbado este miércoles se encontraba ubicado en las inmediaciones de una zona de obras de construcción, lo que ha llevado a los investigadores a considerar factores externos como una posible influencia de los trabajos cercanos, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Las excavadoras y maquinaria pesada están siendo utilizadas para retirar los escombros con cuidado, mientras los expertos trabajan para determinar si hubo fallos estructurales, negligencia o causas naturales detrás de este suceso devastador.