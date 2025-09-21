Alan David 'Rey' Picasso busca la gloria: Enfrentará a 'El Monstruo' Inoue por el título indiscutido

El boxeador mexicano Alan David 'Rey' Picasso tiene un reto monumental ante Naoya Inoue, 'El Monstruo', en un combate por el título indiscutido de peso supergallo en Riyadh, Arabia Saudita. La pelea, que se llevará a cabo el 27 de diciembre, podría convertir a Picasso en el segundo mexicano en lograr esta hazaña.

Alan David 'Rey' Picasso se enfrenta a la pelea más trascendental de su carrera, un duelo que definirá su destino en el boxeo. El boxeador mexicano, conocido por su garra y determinación, se medirá al formidable Naoya Inoue , apodado 'El Monstruo', en un combate que promete emociones fuertes y que podría catapultarlo a la cima del mundo del boxeo.

La cita está fijada para el 27 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita, gracias a la colaboración de Turki Alashik y Riyadh Season, junto con Zanfer Promotions. Esta oportunidad representa no solo un reto deportivo, sino también la posibilidad de consagrarse como campeón indiscutido de peso supergallo, emulando la hazaña de Canelo Álvarez, quien ha dominado múltiples divisiones en el boxeo. La expectativa es alta, ya que este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en la trayectoria de Picasso.\La trayectoria de Picasso en el boxeo ha sido una constante evolución, desde sus inicios hasta llegar a este punto culminante. Su camino ha estado lleno de desafíos, superando obstáculos y escalando posiciones en el ranking mundial. Ha demostrado su valía en cada pelea, forjando un récord impresionante de 32 victorias, con 17 de ellas por la vía del nocaut, lo que refleja su poderío y capacidad para definir los combates. Ha compartido escenario con figuras legendarias como Mayweather y Pacquiao, lo que le ha proporcionado experiencia y exposición mediática. Este combate contra Inoue es el resultado de años de esfuerzo y dedicación, una prueba de su talento y perseverancia. La expectación es palpable, ya que el mundo del boxeo está ansioso por presenciar este duelo de titanes. Picasso llega a este encuentro con la motivación a tope y con la firme intención de dar la sorpresa. Su entrenador y equipo técnico han estado trabajando arduamente para prepararlo para este desafío, y su estrategia se basará en aprovechar sus fortalezas y explotar las debilidades de su oponente. Este enfrentamiento podría ser el punto de inflexión en su carrera, la oportunidad que tanto ha esperado para dejar una huella imborrable en la historia del boxeo.\El desafío que enfrenta Alan David 'Rey' Picasso es monumental. Naoya Inoue, 'El Monstruo', es considerado uno de los boxeadores más dominantes y talentosos de la actualidad, con un récord invicto de 31 victorias, incluyendo 27 nocauts. Su poderío y velocidad son temidos por sus oponentes, y su reputación como 'El Monstruo' es bien merecida. Sin embargo, Picasso no se amilana ante la adversidad. Con su estilo aguerrido y su determinación inquebrantable, está dispuesto a darlo todo en el ring. Su equipo ha analizado minuciosamente a Inoue, buscando puntos débiles y elaborando una estrategia para contrarrestar su poder. La preparación física y mental de Picasso ha sido exhaustiva, y se siente confiado en sus posibilidades. Este combate no solo es una prueba de habilidad y resistencia, sino también de estrategia y astucia. La afición mexicana está detrás de él, esperando con ansias que Picasso logre la hazaña y se convierta en el segundo boxeador mexicano en obtener el título indiscutido en su división, después de Canelo Álvarez. La emoción es máxima, y el mundo del boxeo se prepara para un espectáculo inolvidable





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Boxeo Alan David Picasso Naoya Inoue Campeonato Mundial Boxeo Mexicano

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

F1: ¿Por qué a Checo Pérez lo llaman “El Rey de Bakú”? Esta es la poderosa razónEn medio de un Gran Premio más dentro de la Fórmula 1 (F1) recordamos la razón por la que Sergio, Checo Pérez también es conocido como “El Rey de Bakú'.

Leer más »

Rinde informe David de la Peña; resalta logros en seguridad en Santiago, NLDestinó más de 68 mdp a seguridad con lo que amplió el Centro de Inteligencia de Vigilancia (CIV) e instaló un Centro de Justicia en coordinación con la Fiscalía del Estado, acercando la procuración de justicia a la población.

Leer más »

Germán Valdés: 110 años del tin al tanLarga vida al rey del barrio

Leer más »

Mbappé, el rey de LaLiga: Real Madrid con camino perfectoEl Real Madrid sigue imparable en LaLiga 2025/26. Este sábado 20 de septiembre, los dirigidos por Xabi Alonso derrotaron al Espanyol en el Santiago Bernabéu

Leer más »

David 'el General' Cuéllar vs Juan Carlos Mancilla: ¿A qué hora y dónde ver pelea box hoy en vivo?Sigue en directo la pelea entre 'el General' Cuéllar y Juan Carlos Mancilla desde la ciudad de Altamira.

Leer más »

“No puedo permitir que haya otro equipo con más hambre de ganarnos”: Benjamín GilEl mánager dejó atrás la Serie del Rey y ahora se enfoca en preparar a todos los jugadores para ganar el bicampeonato en la LMP

Leer más »