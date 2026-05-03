Albañil queda gravemente herido tras el colapso de una estructura en construcción

Un albañil de 45 años resultó gravemente herido al ser atrapado bajo los escombros de un muro derrumbado en una obra. Vecinos lo rescataron y fue trasladado al hospital con síntomas de insensibilidad en sus extremidades. Autoridades investigan las causas del accidente.

Un trágico accidente laboral ocurrió en una construcción de la zona, donde el albañil Isidro Israel Villegas, de 45 años, resultó gravemente herido tras el colapso de una estructura.

Según los primeros reportes, el trabajador se encontraba realizando labores de albañilería cuando, de manera repentina, una dala y una porción de un muro de aproximadamente dos metros de altura se desplomaron sobre sus piernas, dejándolo atrapado bajo los escombros durante varios minutos. Afortunadamente, los vecinos de la zona reaccionaron con rapidez y, con ayuda de herramientas improvisadas, lograron retirar los restos del muro para liberar al herido, mientras solicitaban urgentemente el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Minutos después, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado. A pesar de que el hombre logró mantenerse sentado, presentaba síntomas preocupantes como insensibilidad y falta de fuerza en sus extremidades, tanto en brazos como en piernas, lo que llevó a los profesionales médicos a decidir su traslado inmediato al Hospital Universitario para una evaluación más detallada.

Además del personal de la Cruz Roja, también acudió al lugar el Cuerpo de Bomberos, alertados por el reporte de una persona atrapada. Sin embargo, al llegar al sitio, descubrieron que el trabajador ya había sido rescatado por los vecinos, por lo que se enfocaron en colaborar con la revisión de riesgos en la construcción.

Como medida preventiva, los rescatistas procedieron a acordonar el área y colocaron cinta de seguridad para evitar que más personas ingresaran al inmueble, mientras daban aviso a Protección Civil para que realizara una valoración estructural y determinara las condiciones de seguridad de la obra. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad, ya que pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de la construcción, especialmente cuando no se cumplen con los protocolos de seguridad adecuados.

Las autoridades competentes han sido notificadas y se espera que realicen una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro





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