Alberto del Río 'El Patrón' arrestado por presunta violencia contra su esposa en San Luis Potosí

El luchador mexicano Alberto del Río, 'El Patrón', es detenido en San Luis Potosí por presuntas agresiones contra su esposa. El caso abre un nuevo capítulo en su historial de controversias y posibles consecuencias legales.

El reconocido luchador mexicano, Alberto del Río, conocido popularmente como ' El Patrón ', se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez tras ser arrestado en San Luis Potosí . Las autoridades lo detuvieron por presuntas agresiones físicas y verbales contra su esposa. Este nuevo incidente ha generado una gran conmoción tanto en el ámbito deportivo como en el público en general, poniendo de manifiesto la complejidad de la situación legal y personal que enfrenta el deportista.

El caso ha revivido las dudas sobre la conducta de El Patrón, quien ha tenido una carrera marcada por el éxito en el cuadrilátero, pero también por diversos escándalos fuera de él. Ahora, se enfrenta a un proceso penal que podría resultar en una condena de varios años de prisión, dependiendo de la gravedad de los cargos y la decisión judicial final.\Los hechos que llevaron al arresto ocurrieron el pasado lunes 6 de abril de 2026, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, en la capital potosina. Según el comunicado oficial de las autoridades, una discusión entre la pareja habría escalado hasta llegar a las agresiones físicas y verbales. La esposa de El Patrón, Mary Carmen Rodríguez Lucero, solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, lo que llevó a la intervención de la Guardia Civil Estatal. Los agentes detuvieron al luchador en flagrancia y lo pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Después de cumplir el plazo legal de 48 horas, Alberto del Río fue trasladado al penal de La Pila bajo prisión preventiva. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) buscará su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar. Este delito, según la legislación estatal, se castiga con penas que van de uno a siete años de prisión, pero podrían aumentar a entre ocho y 20 años si se comprueban lesiones por razones de género. La audiencia inicial se llevó a cabo el jueves 9 de abril, donde la defensa del luchador solicitó un plazo de 72 horas para definir su situación jurídica, durante el cual permanecerá en prisión preventiva. La siguiente audiencia está programada para el sábado 11 de abril, donde se determinará si El Patrón seguirá el proceso en prisión preventiva o si se le otorgará la libertad.\Un mes antes de los hechos que culminaron en el arresto, se habían detectado señales de tensión en la relación de la pareja. La periodista de espectáculos Flor Rubio reveló que recibió un mensaje privado de Mary Carmen Rodríguez, donde se mencionaba un incidente con su esposo. Días después, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, Mary Carmen publicó una reflexión en su cuenta de Instagram que adquirió un nuevo significado tras la detención de su esposo. En su mensaje, hablaba de la necesidad de retirarse y redirigir los esfuerzos hacia uno mismo, resaltando la importancia del valor y la valentía en momentos de adversidad. Tras la detención, Mary Carmen ha solicitado a la prensa un tiempo para procesar la situación, acompañada de un equipo legal y médico. Este caso revive el historial de polémicas en la vida de El Patrón, incluyendo el caso de 2020 en Texas, donde fue acusado de secuestro agravado y agresión sexual, aunque fue exonerado posteriormente. Los antecedentes y la gravedad de las acusaciones recientes han generado un debate público sobre la violencia doméstica y la responsabilidad individual en el contexto de la fama y el poder





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