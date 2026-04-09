Alberto del Río, El Patrón, Trasladado a Penal por Agredir a su Esposa

El luchador Alberto del Río fue detenido y trasladado a un penal en San Luis Potosí tras ser acusado de agredir a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. La investigación indica que la agresión ocurrió en flagrancia, tras una discusión donde la víctima recibió agresiones físicas y verbales. El caso ha generado reacciones en el mundo del espectáculo y en las redes sociales.

El luchador profesional Alberto del Río, también conocido como El Patrón , ha sido trasladado a un centro penitenciario tras ser detenido por agredir a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero . La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que la detención se realizó en flagrancia, es decir, en el momento preciso en que se estaban cometiendo los actos de violencia.

Los hechos ocurrieron en el estado de San Luis Potosí, donde las autoridades procedieron a la detención del luchador tras recibir la denuncia de la víctima. La denuncia presentada por Mary Carmen detalla que una discusión inicial escaló hasta derivar en agresiones físicas y verbales por parte de Alberto del Río hacia su pareja. Este lamentable suceso ha generado gran revuelo en la opinión pública y en los medios de comunicación, dadas la popularidad y el perfil público del deportista.\Según informes del periodista Gabriel Cuevas, el detonante de las agresiones habrían sido los celos de Alberto del Río. El periodista de espectáculos sugirió que el luchador sospechaba de una posible infidelidad de su esposa con un ex participante del programa Exatlón México, aunque no se reveló su nombre explícitamente en el video. Sin embargo, se incluyó la fotografía del ciclista Dan Noyola, conocido por su participación destacada en el reality show deportivo. La audiencia inicial para el caso de El Patrón está programada para el jueves 9 de abril, aunque aún no se ha especificado la hora exacta. La defensa legal del luchador estaría buscando una salida a través del perdón de la víctima, un recurso legal que, de ser concedido, podría influir en el desenlace del caso. La periodista Flor Rubio, quien ha tenido contacto con Mary Carmen, reportó que la víctima se encuentra afectada emocionalmente por los acontecimientos.\La noticia ha resonado también en el mundo del espectáculo, particularmente entre los ex compañeros de Alberto del Río en el reality show La Granja VIP. Alfredo Adame, quien compartió escenario con el luchador, ha expresado su rechazo a la agresión y ha calificado a del Río de hipócrita, recordando que en el programa el luchador solía mostrarse afectuoso y preocupado por su esposa. Por su parte, Kim Shantal, quien mantenía una relación cercana con Alberto durante el programa, ha manifestado su apoyo incondicional a las mujeres. En las redes sociales, la reacción del público ha sido contundente, con fuertes críticas hacia el luchador. Los usuarios han recordado la tensa relación que existía entre Alberto del Río y el actor Eleazar Gómez, quien previamente estuvo involucrado en un incidente similar, y han resaltado la ironía de la situación actual. La detención y el posterior traslado a prisión de Alberto del Río marcan un nuevo capítulo en la vida del luchador, uno que podría tener graves consecuencias legales y personales





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